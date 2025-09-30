معشوقہ کے شوہر نے کلہاڑی سے وار کر کے بیوی کے عاشق کو قتل کر دیا
بہار کے پورنیہ میں نوجوان کو کلہاڑی سے وار کر کے قتل کر دیا گیا جس سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔
Published : September 30, 2025 at 12:01 PM IST
پورنیہ: بہار کے ضلع پورنیہ میں صدر تھانہ علاقہ کے بسنت باغ نیا ٹولہ میں ایک نوجوان کا کلہاڑی کے وار سے قتل کر دیا گیا۔ قتل مبینہ طور پر محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا ہے۔
24 سالہ شخص کو کلہاڑی سے وار کر کے قتل کر دیا گیا:
اطلاعات کے مطابق صدر تھانے کے علاقے میں ایک 24 سالہ نوجوان کو پڑوسی نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کے شبہ میں کلہاڑی سے وارکر کے قتل کر دیا۔ راجہ مرانڈی (مقتول) کو تیز دھار کلہاڑی سے اس کے چہرے پر 10 سے زیادہ ضربیں لگیں۔
ملزم موقع سے فرار: ارتکاب جرم کے بعد ملزم پڑوسی موقع سے فرار ہوگیا۔ مقامی لوگوں نے ملزم کی بیوی کو پکڑ کر صدر تھانے کے حوالے کر دیا، شک ہے کہ دونوں میاں بیوی قتل میں ملوث ہیں۔
اہل خانہ کیا کہتے ہیں: متوفی کے بھائی نے بتایا کہ "میرا بھائی کارپینٹر کی دکان پر کام کرتا تھا، بہت زیادہ کام کی وجہ سے رات گئے گھر واپس آیا، وہ رات کے کھانے کے لیے پڑوسی کے گھر گیا، وہاں اس کا سامنا ملزم سے ہوا، اس پر شک کرتے ہوئے اس پر تیز دھار کلہاڑی سے حملہ کرکے اسے قتل کردیا۔
مزید پڑھیں:داماد کو چکن سالن کھلانا چاہا، مرغی کو گولی ماری، پڑوسی کا ہوگیا قتل
اجے کمار، اسٹیشن ہاؤس آفیسر پولیس نے ملزم کی بیوی کو حراست میں لے لیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے، جبکہ مفرور ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیج دیا گیا ہے۔