نئی دہلی: عدالت نے بدھ کو دہلی میں عوامی سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر حملہ کرنے کے معاملے میں گرفتار ملزم راجیش کھمجی کو پانچ دن کے پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ دہلی پولیس نے راجیش کھمجی کو آدھی رات کو عدالت میں پیش کیا، جہاں سے اسے پولس تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا گیا۔
ملزم راجیش کھمجی عادی مجرم: دہلی پولیس
دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار راجیش بھائی کھمجی بھائی ساکریا کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بے قصور اور ذہنی طور پر غیر مستحکم ہے۔ اس کے برعکس پولیس نے اب کہا ہے کہ کھمجی ایک "عادی مجرم" ہے جس کے خلاف گجرات کے راجکوٹ میں کئی مقدمات درج ہیں۔
کھمجی کے مجرمانہ ریکارڈ کا اشتراک کرتے ہوئے، دہلی پولیس نے کہا کہ راجکوٹ کے بھکتی نگر پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف کم از کم پانچ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چار میں اسے بری کر دیا گیا ہے، جب کہ ایک کیس عدالت میں زیر التوا ہے، جس کی اگلی سماعت 9 ستمبر کو ہوگی۔ پولس نے کہا کہ اس کے پاس گجرات پرہیبیشن ایکٹ کے تحت شراب، نشہ آور اشیاء اور ممنوعہ اشیاء کی نقل و حمل سے متعلق مقدمات کا ریکارڈ موجود ہے۔
راجیش کے مجرمانہ ریکارڈ کی تفصیلات
1-- 2017 میں، راجکوٹ کے بھکتی نگر پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف IPC کی دفعہ 326، 504، 114 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ نومبر 2019 میں اسے بری کر دیا گیا تھا۔
2-- 2020 میں (مقدمہ نمبر 1227)، اس پر گجرات امتناع ایکٹ کی دفعہ 65AA, 116B کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، لیکن نومبر 2023 میں عدالت سے بری ہونے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔
3-- 2020 میں (مقدمہ نمبر 1591)، انہی سیکشنز کے تحت درج کیا گیا، اکتوبر 2023 میں اسے گجرات کی ایک عدالت نے دوبارہ بری کر دیا۔
4-- 2022 میں (مقدمہ نمبر 0871)، سیکشن 6PI، 116B کے تحت درج کیا گیا، معاملہ ابھی بھی ایڈیشنل سول جج کے سامنے زیر التوا ہے، جس کی اگلی سماعت اس سال 29 ستمبر کو ہوگی۔
5-- 2024 میں (مقدمہ نمبر 0072)، اس پر آئی پی سی کی دفعہ 324، 323، 504، 114 اور گجرات امتناع ایکٹ کی دفعہ 135 (1) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، لیکن دسمبر 2024 میں راجکوٹ کی عدالت نے اسے بری کر دیا تھا۔
دوسری طرف، بھارتیہ جنتا پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ وزیراعلیٰ پر حملہ اپوزیشن کی ’’منصوبہ بند سازش‘‘ کا حصہ تھا۔ بی جے پی ایم ایل اے ہریش کھرانہ اور وزیر منجندر سنگھ سرسا نے دعویٰ کیا کہ حملہ آور گجرات عام آدمی پارٹی کے رہنما گوپال اٹالیہ کا قریبی ہے۔
عوامی سماعت کے دوران سی ایم ریکھا گپتا پر حملہ:
آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا ہر بدھ کو اپنی رہائش گاہ پر 'جن سنوائی' کا اہتمام کرتی ہیں، جہاں وہ براہ راست لوگوں سے ملتی ہیں اور ان کے مسائل حل کرتی ہیں۔ گزشتہ روز بھی عوامی سماعت کے پروگرام میں کافی ہجوم تھا۔ وزیر اعلیٰ ایک ایک کر کے لوگوں سے مل رہی تھیں، جب صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے ایک شخص نے ان کے قریب آنے کی کوشش کی۔ اس نے کچھ کاغذات پھینکے اور انہیں تھپڑ مارنے کی کوشش کی۔ وزیراعلیٰ آفس پہنچنے والے عینی شاہدین کے مطابق اس شخص نے اچانک کچھ کاغذات وزیراعلیٰ کی طرف پھینکے اور انہیں مارنے کی کوشش کی۔ تاہم وزیراعلیٰ کے سکیورٹی اہلکار فوری حرکت میں آئے اور انہیں بچا لیا۔ اس واقعہ سے وہاں افراتفری پھیل گئی۔
سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر ملزم کو پکڑ لیا:
سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ آور کو فوری طور پر پکڑ لیا۔ اس کی عمر تقریباً 41 سال ہے۔ ابتدائی پوچھ گچھ میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک ذاتی مسئلہ پر وزیر اعلیٰ سے ناراض تھا جو حل نہیں ہو رہا۔ پولیس نے اسے فوری طور پر حراست میں لے لیا اور مزید پوچھ گچھ جاری ہے۔ اس حملے کے بعد وزیر اعلیٰ کو فوری طور پر ان کے نجی چیمبر میں لے جایا گیا۔ ایک سرکاری بیان میں، وزیر اعلی کے دفتر نے کہا کہ وزیر اعلی محفوظ ہیں اور انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی ہے۔ تاہم ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کا معائنہ کیا اور انہیں کچھ دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔
تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل:
دہلی پولیس نے بھی واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ سیکورٹی میں کوتاہی کی وجوہات کی مکمل چھان بین کی جائے گی اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے خود ایک بیان جاری کر کے لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں کو ان کا مقصد پورا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عوام کی خدمت کا میرا عزم پختہ ہے۔
اس حملے نے دہلی میں عوامی شخصیات کی سیکورٹی پر ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ خاص طور پر، جب جن سنوائی جیسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جہاں عام لوگوں کا لیڈروں سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ مستقبل میں ایسے پروگراموں کے لیے سیکیورٹی پروٹوکول کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔
