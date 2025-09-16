تلنگانہ: گورنمنٹ اور نجی اسکولوں کے اساتذہ کو ’بیسٹ ٹیچر ایوارڈ‘ سے نوازا گیا
بسٹ ٹیچر ایوارڈ تقریب میں اساتذہ کی انتھک کوششوں کو اجاگر کیا گیا اور سرکاری سطح پر ان کی خدمات کو سراہا گیا۔
Published : September 16, 2025 at 8:48 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ حکومت نے یوم اساتذہ کے موقع پر "بہترین استاد ایوارڈز" کی شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ یہ تقریب 16 ستمبر 2025 کو منعقد ہوئی، جس کا مقصد ہمارے اساتذہ کی بے مثال خدمات کو سراہنا تھا۔ یہ دن صرف ایوارڈز دینے کا نہیں، بلکہ اساتذہ کے کردار کو تسلیم کرنے کا دن ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ’بسٹ ٹیچر ایوار‘ پیش کئے گئے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، صلع کلکٹر حیدرآباد ہری چندنا داسری اور ڈی ای او آراوہی نے اساتدہ میں یہ ایوارڈ تقسیم کئے۔
تلنگانہ محکمہ تعلیم کی جانب سے گورنمنٹ و پرائیویٹ اسکولوں کے منتخب اساتذہ ’بسٹ ٹیچر ایوارڈ‘ دیا گیا۔ ڈان ہائی اسکول کے وصی الرحمن کو بھی تلنگانہ حکومت کی جانب سے ’بسٹ ٹیچر ایوارڈ‘ سے نوازا گیا، جوکہ ڈان ہائی اسکول کی تعلیمی خدمات کے اعزاز میں ایک خوش آئن بات ہے، جس سے خانگی اسکولس کے اساتذہ کی بھی حوضلہ افزائی ہوگی۔
ریاستی حکومت کی جانب سے دیئے گئے اس ایوارڈ پر چیرمین ڈان گروپ آف اسکولس فصل الرحمن خرم نے وزیراعلیٰ ریونت ریڈی، محکمہ تعلیم، ضلع کلکٹر، ڈی ای او اور دیگر عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ حکومت تلنگانہ اسکولی تعلیم کےلئے بہتر حدمات مہیا کرے گی۔