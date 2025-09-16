تلنگانہ: گورنمنٹ اور نجی اسکولوں کے اساتذہ کو ’بیسٹ ٹیچر ایوارڈ‘ سے نوازا گیا

ETV Bharat / state

بسٹ ٹیچر ایوارڈ تقریب میں اساتذہ کی انتھک کوششوں کو اجاگر کیا گیا اور سرکاری سطح پر ان کی خدمات کو سراہا گیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 16, 2025 at 8:48 PM IST

حیدرآباد : تلنگانہ حکومت نے یوم اساتذہ کے موقع پر "بہترین استاد ایوارڈز" کی شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ یہ تقریب 16 ستمبر 2025 کو منعقد ہوئی، جس کا مقصد ہمارے اساتذہ کی بے مثال خدمات کو سراہنا تھا۔ یہ دن صرف ایوارڈز دینے کا نہیں، بلکہ اساتذہ کے کردار کو تسلیم کرنے کا دن ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ’بسٹ ٹیچر ایوار‘ پیش کئے گئے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، صلع کلکٹر حیدرآباد ہری چندنا داسری اور ڈی ای او آراوہی نے اساتدہ میں یہ ایوارڈ تقسیم کئے۔

تلنگانہ محکمہ تعلیم کی جانب سے گورنمنٹ و پرائیویٹ اسکولوں کے منتخب اساتذہ ’بسٹ ٹیچر ایوارڈ‘ دیا گیا۔ ڈان ہائی اسکول کے وصی الرحمن کو بھی تلنگانہ حکومت کی جانب سے ’بسٹ ٹیچر ایوارڈ‘ سے نوازا گیا، جوکہ ڈان ہائی اسکول کی تعلیمی خدمات کے اعزاز میں ایک خوش آئن بات ہے، جس سے خانگی اسکولس کے اساتذہ کی بھی حوضلہ افزائی ہوگی۔

ریاستی حکومت کی جانب سے دیئے گئے اس ایوارڈ پر چیرمین ڈان گروپ آف اسکولس فصل الرحمن خرم نے وزیراعلیٰ ریونت ریڈی، محکمہ تعلیم، ضلع کلکٹر، ڈی ای او اور دیگر عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ حکومت تلنگانہ اسکولی تعلیم کےلئے بہتر حدمات مہیا کرے گی۔

