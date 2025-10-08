تلنگانہ میں نوعمر لڑکی کی عصمت دری اور قتل، ملزم فرار
نلگنڈہ میں انٹرمیڈیٹ کے فرسٹ ایئر کی طالبہ کی عصمت دری اور قتل کردیا گیا۔ ملزم مفرور ہے۔ پولیس شواہد اکٹھے کرکے تفتیش کررہی ہے۔
Published : October 8, 2025 at 1:04 AM IST
نلگنڈہ، تلنگانہ: شہر نلگنڈہ میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے فرسٹ ایئر کی طالبہ کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب مقامی لوگوں نے لڑکی کی لاش کلکٹر کے دفتر کی طرف جانے والی سڑک پر واقع ایک مکان میں پائی۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔
مقامی لوگوں کی اطلاع کی بنیاد پر نلگنڈہ فاریسٹ ٹاؤن انسپکٹر راج شیکھر ریڈی صبح سویرے جائے وقوعہ پر پہنچے۔ انہوں نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور متوفیہ طالبہ کے اہل خانہ کو اطلاع دی۔ اہل خانہ جائے وقوعہ پر پہنچے اور بیٹی کی لاش دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابتدائی طور پر اس کیس کو مشتبہ موت کے طور پر دیکھا گیا لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اسے زیادتی اور قتل کا معاملہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ملزم گدام کرشنا (22) کے خلاف ون ٹاؤن پولس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس ملزم کے موبائل ڈیٹا کی بنیاد پر تکنیکی شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔
پولیس کے مطابق ملزم ٹریکٹر ڈرائیور ہے۔ انہیں اطلاع ملی ہے کہ وہ صبح لڑکی کو اپنے دوست کے کمرے میں لے گیا اور اس کا قتل کر دیا۔ اس معاملے میں پوکسو ایکٹ اور عصمت دری کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ضلع سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سرتھ چندر پوار نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور بتایا کہ پولیس اس بات کا تعین کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس واقعہ میں اور کون ملوث تھا۔ انہوں نے کہا کہ شواہد اکٹھے کرکے مجرموں کو جلد سزا دی جائے گی۔
ملزم اس وقت مفرور ہے۔ پولیس نے اس کے دوست کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے جس نے گڈم کرشنا کے ساتھ مل کر یہ جرم کیا تھا۔ سی آئی راج شیکھر ریڈی نے کہا، "لڑکی، جو 11 ویں جماعت کی طالبہ تھی، مشتبہ حالات میں فوت ہوگئی۔ مقامی لوگوں کی معلومات کی بنیاد پر، ہم جائے وقوعہ پر پہنچے، معلومات اکٹھی کیں، اور اہل خانہ کو اطلاع دی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ کرشنا نامی شخص اسے یہاں لایا ہے۔ ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں اور تحقیقات کے بعد تفصیلات بتائیں گے۔"
پولیس نے عوام سے افواہوں کو نظر انداز کرنے اور تحقیقات میں تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ حکام نے یہ بھی کہا کہ وہ ملزمان کی گرفتاری اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح چوکس ہیں۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔