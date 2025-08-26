'وہ اپنے ہم جماعت سے شادی کرنا چاہتا تھا' اس لیے اس نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا

مٹے واڑہ: تلنگانہ کے ورنگل ضلع کے ہنٹر روڈ پر واقع سائی نگر کالونی میں ایک نوجوان نے جہیز اور دسویں جماعت کے ساتھی سے شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی کا بے دردی سے قتل کردیا۔ پھر پولیس کی گرفت سے بچنے کے لیے اس نے اپنی بیوی کی خراب صحت کا ڈرامہ رچایا۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اے ایس پی شبھم پرکاش نے ورنگل منڈل دفتر میں یہ جانکاری دی۔
پولیس کے مطابق سوریا پیٹ ضلع کے نوتنکلو منڈل کے درشن پلی گاؤں کے ایک شخص نے اپنی 20 سالہ بیٹی کی شادی 18 مئی کو محبوب آباد ضلع کے ماری پیڈا منڈل کے بالی ٹانڈہ کے رہائشی سے کی تھی۔شادی کے وقت نوجوان کو 2.50 لاکھ روپے نقد، دو تولہ سونے کی چین، ایک تولہ سونے کی انگوٹھی اور ایک تولہ سونے کی انگوٹھی اور ایک تولہ ماں کو دیا گیا تھا۔ بطور جہیز۔ دلہن کے اہل خانہ نے بعد میں نوجوانوں کو 150 مربع گز زمین دینے کا وعدہ بھی کیا۔
شادی کے بعد دونوں ورنگل کے ہنٹر روڈ پر سائی نگر کالونی میں کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ نوجوان آٹو چلا کر خاندان کی کفالت کرتا تھا۔ شادی کچھ وقت تک اچھی طرح چلی، لیکن جلد ہی گنیش نے وعدہ شدہ زمین کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو ہراساں کرنا شروع کردیا۔
جب جھگڑا بڑھ گیا تو بزرگوں نے پنچایت کی۔ اس کے بعد دلہن کے والد نے لڑکے کو ایک لاکھ روپے اضافی دیے۔ لیکن بات یہیں نہیں رکی۔ اس کے بعد بھی نوجوان اپنی بیوی کو ہراساں کرتا رہا۔ پولیس نے بتایا کہ گاؤں والوں کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق لڑکا دسویں جماعت کے اپنے سابق ہم جماعت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنی بیوی کو ہٹانے کی سازش رچی جو رکاوٹ بن رہی تھی۔
مزید پڑھیں: ٹیچر کی دھمکی، میری کوچنگ میں پڑھو ورنہ فیل کر دوں گا، ڈپریشن کی شکار طالبہ اسپتال میں زیر علاج، سکول کا نام سن کر ڈر گئی
23 اگست کی رات جب اس کی بیوی سو رہی تھی، اس نے اس کا چہرہ چادر سے ڈھانپ کر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ پڑوسیوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس نے دعویٰ کیا کہ اس کی بیوی بیمار ہے اور اسے ایم جی ایم اسپتال لے گیا، لیکن جلد ہی وہاں سے فرار ہوگیا۔
پولیس نے مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی۔ کافی تفتیش کے بعد پولیس نے اسے ورنگل ریلوے اسٹیشن سے پکڑ لیا۔ دوران تفتیش اس نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اسے عدالت میں پیش کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔