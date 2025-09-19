امریکہ: تلنگانہ کے انجینئر کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، خاندان نے لاش کو بھارت لانے کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل کی
سانتا کلارا پولیس نے بتایا کہ جب اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے تو ایک شخص کو چاقو کے ساتھ دیکھا گیا۔
حیدرآباد: تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ شخص محمد نظام الدین کی امریکہ میں مبینہ طور پر پولیس کی گولی لگنے سے موت ہوگئی۔ متوفی کے اہل خانہ نے جمعرات کو بتایا کہ اس کی اپنے روم میٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے دو چاقو برآمد کئے۔
ایجنسی کے مطابق، محمد نظام الدین کے والد، محمد حسن الدین، جو کیلیفورنیا، امریکہ میں ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتے ہیں، نے اپنے بیٹے کے ایک دوست کی جانب سے دی گئی معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ 3 ستمبر کو پیش آیا، حالانکہ یہ واضح نہیں ہے کہ واقعتاً کیا ہوا۔ انھوں نے کہا کہ انھیں جمعرات کی صبح اس واقعے کا علم ہوا۔ انہوں نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے اپنے بیٹے کی لاش کو محبوب نگر واپس لانے میں مدد کی درخواست کی ہے۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو لکھے خط میں حسن الدین نے درخواست کی کہ ان کے متوفی بیٹے کی لاش محبوب نگر لائی جائے۔ انھوں نے کہا، 'آج صبح مجھے معلوم ہوا کہ انھیں (نظام الدین) کو سانتا کلارا پولیس نے گولی مار دی ہے اور ان کی لاش کیلیفورنیا کے سانتا کلارا کے ایک اسپتال میں ہے۔' حسن الدین نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ پولیس نے اسے گولی کیوں ماری۔
مجلس بچاؤ تحریک (ایم بی ٹی) کے ترجمان امجد اللہ خان نے خط میڈیا کے ساتھ شیئر کیا اور وزیر خارجہ پر زور دیا کہ وہ اس معاملے میں اہل خانہ کی مدد کریں۔ متوفی کے والد نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے امریکہ میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی تھی اور وہاں سافٹ ویئر پروفیشنل کے طور پر کام کرنے لگا۔
پولیس نے واقعے کے حوالے سے بیان جاری کیا۔
سانتا کلارا پولیس نے بتایا کہ آئزن ہاور ڈرائیو پر واقع ایک گھر میں ایک شخص کو مبینہ طور پر اپنے روم میٹ پر چاقو سے حملہ کرنے کے بعد پولیس نے گولی مار دی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ 3 ستمبر کی صبح تقریباً 6:18 بجے پیش آیا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ اس شخص کو اس وقت گولی مار دی گئی جب اس نے پولیس کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کیا۔ روم میٹ زمین پر کئی زخموں کے ساتھ پڑا پایا گیا۔ اس کا علاج چل رہا ہے۔ پولیس کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے شخص نظام الدین کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔