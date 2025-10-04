تلنگانہ نے ایم پی، راجستھان میں بچوں کی اموات کے بعد کولڈریف سیرپ پر 'عوامی انتباہ' جاری کردیا
تلنگانہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری الرٹ میں ایم پی اور راجستھان میں بچوں کی اموات کا حوالہ دیا گیا ہے۔
Published : October 4, 2025 at 11:52 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن (DCA) نے Coldrif کھانسی کے سیرپ کے بارے میں ایک فوری عوامی انتباہ جاری کیا ہے۔ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بچوں کی المناک اموات کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ان اموات کا تعلق مبینہ طور پر اس سیرپ کے استعمال سے ہے۔
ڈی سی اے کو ان دلخراش واقعات کی اطلاع ملی ہے، جہاں بچوں کی جانیں چلی گئیں۔ اسی لیے Coldrif سیرپ بیچ نمبر SR-13 کے استعمال کو فوری طور پر روکنے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔
اس سیرپ کے بیچ نمبر SR-13 میں مبینہ طور پر Diethylene Glycol (DEG) نامی ایک زہریلا مادہ پایا گیا ہے۔ یہ مادہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ڈی ای جی کی موجودگی کی وجہ سے، یہ سیرپ زہریلا ہو چکا ہے۔
اسی لیے، عوام کو فوری طور پر اس کے استعمال سے باز رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ زہریلا مادہ گردوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔
اگر آپ کے پاس Coldrif سیرپ، بیچ نمبر SR-13 موجود ہے، تو اسے فوراً استعمال کرنا بند کر دیں۔ اسے محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگائیں اور کسی کو بھی استعمال نہ کرنے دیں۔ اس کی اطلاع فوری طور پر اپنے مقامی ڈرگز کنٹرول حکام کو دیں۔ آپ ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے ٹول فری نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور انہیں اس کی موجودگی سے آگاہ کر سکتے ہیں۔
تلنگانہ ڈی سی اے کے حکام تمل ناڈو میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ رابطہ میں ہیں۔ وہ اس سیرپ کی تقسیم کو ٹریک کر رہے ہیں تاکہ تلنگانہ میں اس کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکے۔ تمام ڈرگ انسپکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ہسپتالوں کو فوری طور پر مطلع کریں۔
انہیں اس بیچ کے کسی بھی اسٹاک کو منجمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کر رہا ہے۔