حیدرآباد میں موسلادھار بارش سے ٹریفک میں خلل، گھروں میں پانی داخل، بارش کے لیے یلو الرٹ جاری
محکمۂ موسمیات نے حیدرآباد میں آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔
Published : September 18, 2025 at 2:11 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے کئی علاقوں میں بدھ کی شام سے رات تک موسلادھار بارش ہوئی۔ معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے۔ اچانک ہونے والی بارش سے ایسا لگ رہا تھا جیسے گویا آسمان پھٹ پڑا ہے، جس سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا، ٹریفک جام اور گھروں میں پانی بھر گیا۔ محکمۂ موسمیات نے حیدرآباد میں آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔
مشیرآباد، سکندرآباد، جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، امیرپیٹ، سناتھ نگر، کرشنا نگر، میا پور، چندا نگر، مادھا پور، رایا درگم، کے پی ایچ بی، سچترا، گندی میسمہ، ڈنڈیگل، راؤ نگر، کپرا اور اے ایس میں موسلادھار بارش ہوئی۔ کئی کالونیوں میں سیلاب کا پانی تیزی سے بہہ جانے کی اطلاع ہے، ڈرائیوروں، بوڑھوں اور بچوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ کرشن نگر بی بلاک اور یوسف گوڑا کے رہائشیوں کو خاصی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سڑکوں پر پانی بھر گیا تھا۔
ٹریفک ٹھپ ہو گئی
مادھا پور-ہائیٹیک سٹی چوراہے پر بڑے پیمانے پر ٹریفک جام ہونے کی اطلاع ملی، گاڑیاں گھنٹوں تک دھیمی چلتی رہیں۔ رائدرگام، امیرپیٹ، بنجارہ ہلز اور آئی کے ای اے جنکشن پر ٹریفک کی رفتار سست پڑ گئی۔ میا پور-چند نگر سڑک پر گھٹنے گہرے پانی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ٹریفک جام ہوگیا اور ممبئی نیشنل ہائی وے پر تقریباً 3 کلومیٹر تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔
املاک کو نقصان پہنچا، دیواریں گر گئیں
گایتری نگر، امیرپیٹ میں سیلاب کا پانی گھروں میں داخل ہوگیا، جس سے مکینوں کو مدد طلب کرنا پڑی۔ سیتا پھلمنڈی میں ایک دیوار گر گئی، جب کہ سریش تھیٹر کے قریب ایک اور دیوار آٹو رکشہ پر گر گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ رام گوپالپیٹ، چلکل گوڑا، واراسی گوڑا، میٹو گوڑا، ایسٹ ماریڈپلی امبیڈکر نگر، اور میا پور کے دیپتشری نگر میں بھی پانی گھروں میں داخل ہوگیا۔ ایلفنٹا ریلوے پل کے نیچے سیلاب کا پانی داخل ہونے کے بعد پولیس کو سکندرآباد- ترانہکا اور مشیر آباد سڑکوں کو بند کرنا پڑا۔
ریکارڈ بارش
سب سے زیادہ بارش مشیر آباد میں 18.43 سینٹی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سکندرآباد میں 13 سینٹی میٹر، سیریلنگمپلی میں 12.6 سینٹی میٹر، چندا نگر میں 11.2 سینٹی میٹر، لنگمپلی میں 10.7 سینٹی میٹر، جوبلی ہلز میں 8.9 سینٹی میٹر، بیگم پیٹ میں 8.7 سینٹی میٹر اور خیریت آباد میں 8.5 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
وزیراعلیٰ نے ہدایات جاری کر دیں
چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے تمام محکموں سے کہا کہ وہ شہریوں کو ہونے والی تکلیف کو روکنے کے لیے تال میل بنائیں اور پولیس، ٹریفک پولیس، جی ایچ ایم سی، اور حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس فورس (DRF) کو جمع پانی کو صاف کرنے اور ٹریفک میں رکاوٹوں کا انتظام کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ہنگامی حالات کے علاوہ گھروں کے اندر ہی رہیں۔
سب سے زیادہ متاثرہ علاقے
مشیرآباد کے باپوجی نگر اور ونوبا نگر میں سیلاب جیسی صورتحال رہی۔ بھولک پور پدمشالی کالونی سے گاندھی نگر تک سڑک مکمل طور پر ڈوب گئی۔ گاندھی نگر روڈ نمبر 7 پر کئی دو پہیہ گاڑیاں بہہ گئیں۔ سکندرآباد میں منوہر تھیٹر کے قریب بارش کا پانی بہتا ہوا دیکھا گیا۔ کاروان میں بجلی کی سپلائی منقطع ہوگئی، جب کہ امیرپیٹ کے گایتری نگر کے مایوس مکینوں نے مدد کی التجا کی کیونکہ ان کے گھروں میں پانی داخل ہوگیا۔
محکمۂ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا
محکمۂ موسمیات (IMD) نے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے حیدرآباد کے لیے عام طور پر ابر آلود آسمان، ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک اور تیز ہواؤں (30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ) کی پیش گوئی کی ہے۔ صبح اور رات کے اوقات میں دھند یا دھند کا بھی امکان ہے۔
تلنگانہ کے لیے یلو الرٹ جاری
آئی ایم ڈی نے تلنگانہ کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے، جس میں 18 اور 19 ستمبر کو تمام اضلاع میں الگ تھلگ گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس الرٹ کو 20 ستمبر کو کئی اضلاع تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ان میں رنگاریڈی، حیدرآباد، میدچل-ملکاجگیری، وقارآباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر، ناگرکرنول، وناپارتھی، نارائن پیٹ اور جوگولمبا گڈوال شامل ہیں۔