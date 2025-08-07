حیدرآباد: تلنگانہ ہائی کورٹ نے 4 اگست کو ایک نابالغ لڑکی کے اسقاط حمل کی اجازت سے انکار کردیا جو جڑواں بچوں کے ساتھ 28 ہفتوں کی حاملہ ہے۔ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ، اسقاط حمل سے ماں اور نوزائیدہ بچوں دونوں کی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔
عدالت حیدرآباد کے ایس آر نگر کی رہنے والی نابالغ لڑکی کی والدہ کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔ اس کیس میں میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگننسی (ترمیمی) ایکٹ 2021 کے تحت میڈیکل کمیٹی کی تشکیل اور اسقاط حمل کے امکان تک رسائی حاصل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
عدالت نے 25 جولائی کو اپنے عبوری حکم میں ایم ٹی پی ایکٹ کے تحت میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت دی تھی۔
28 جولائی کو جمع کرائے گئے بورڈ کے نتائج کے مطابق، حمل کے اس مرحلے میں اسقاط حمل کے ساتھ آگے بڑھنا نابالغ لڑکی اور اس کے جڑواں بچوں دونوں کی زندگیوں کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ اس ماہرانہ رائے کی بنیاد پر جج نے فیصلہ دیا کہ اسقاط حمل کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
MTP ایکٹ کے تحت، حمل کی عمر کے 24 ہفتوں تک اسقاط حمل کی اجازت ہے۔
جسٹس ناگیش بھیماپاکا کی قیادت والی بنچ نے اسقاط حمل سے انکار کرنے سے پہلے میڈیکل بورڈ کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ کا جائزہ لیا۔ ہائی کورٹ نے نیلوفر اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت کی کہ وہ نابالغ کی مسلسل طبی دیکھ بھال کو یقینی بنائیں۔
عدالت نے طبی حکام کو یہ بھی ہدایت کی کہ حاملہ لڑکی کو ڈلیوری مکمل ہونے تک ڈسچارج نہ کیا جائے۔
جج نے محکمہ خواتین اور بہبود اطفال کو بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے سکھی سینٹر کے ذریعے تمام ضروری مدد فراہم کرے، جو مصیبت میں گھری خواتین کو دیکھ بھال اور مشاورت فراہم کرتا ہے۔
درخواست کے مطابق، حمل لڑکی کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں ہوا۔ بھارتیہ نیاے سنہتا کے متعلقہ سیکشنز کے تحت، رضامندی سے قطع نظر، نابالغ کے ساتھ جنسی تعلق کو عصمت دری کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔
جولائی میں، اسی طرح کے ایک معاملے میں، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے اس کی رضامندی کا حوالہ دیتے ہوئے ایک 17 سالہ حاملہ نابالغ کے اسقاط حمل کی اجازت دینے سے انکار کر دیا.
