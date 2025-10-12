بی سی ریزرویشن پر ہائیکورٹ کے فیصلہ کے بعد تلنگانہ حکومت کا بڑا فیصلہ
تلنگانہ میں پسماندہ طبقات کو 42 فیصد ریزرویشن سے متعلق ہائیکورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد ریاستی حکومت نے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔
Published : October 12, 2025 at 1:55 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ ہائی کورٹ نے مقامی بلدیاتی انتخابات میں پسماندہ طبقات (بی سیز) کے لیے 42 فیصد ریزرویشن پر روک لگا دی ہے۔ یہ فیصلہ ریاستی الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کے فوراً بعد آیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ ریزرویشن سپریم کورٹ کی مقرر کردہ 50 فیصد کی حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، 'ٹرپل ٹیسٹ' فریم ورک کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے۔
چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حکام کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی۔ انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت 42 فیصد ریزرویشن کو نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اور سینئر وکلاء نے SLP دائر کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔
عدالت نے 'ٹرپل ٹیسٹ' فریم ورک کا حوالہ دیا۔ اس کے تحت ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کمیشن بنانا، اس کی بنیاد پر ریزرویشن کا تناسب طے کرنا، اور کل ریزرویشن 50 فیصد سے زیادہ نہ ہونا ضروری ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ بی سی کوٹہ میں اضافہ اس فریم ورک کے اندر ہونا چاہیے۔
ریاستی الیکشن کمیشن بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد قانونی مشورہ لے رہا ہے۔ عدالت نے انتخابی عمل میں مداخلت نہیں کی، صرف 42 فیصد ریزرویشن پر روک لگائی ہے۔