تلنگانہ کے جوڑے نے مسابقتی امتحان کے خواہشمندوں کے لیے گھر پر لائبریری قائم کردی

ریٹائرڈ ٹیچر پاروپلی اجے کمار اور گورنمنٹ ہائی اسکول کی پرنسپل چاوا درگا بھوانی نے 67,000 کتابیں جمع کیں اور دیگر سہولیات کا بندوبست کیا۔
Published : September 6, 2025 at 8:51 PM IST
کھمم: چیلنجز زندگی کا حصہ ہیں، لیکن صرف چند ہی اپنی فتوحات کو دوسروں کے لیے رہنمائی کی روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ تلنگانہ کے کھمم سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے نے اپنے گھر پر ہی ایک لائبریری قائم کرکے دیہی علاقوں کے مسابقتی امتحان کے خواہشمند امیدواروں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔
پروپلی ستیہ نارائنا پستکا پستکلائم کے نام سے اس لائبریری کا افتتاح 30 جون 2019 کو کھمم این این ایس پی آئی گورنمنٹ ہائی اسکول کے پرنسپل ریٹائرڈ ٹیچر پاروپلی اجے کمار اور چاوا درگا بھوانی کے گھر میں کیا گیا۔ یہ لائبریری اجے کے والد پاروپلی ستیہ نارائنا کی یاد میں قائم کی گئی تھی، جو خاندان کے اس یقین کی عکاسی کرتی ہے کہ علم بانٹنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔
تب سے، جوڑے نے اس عظیم لائیبری پر لاکھوں روپے خرچ کئے، جو کہ 67,000 کتابوں پر مشتمل ہے، جس میں مسابقتی امتحانات کے لیے درکار متنوع مضامین شامل ہیں۔ وہ نصاب میں تبدیلیوں کے مطابق مجموعہ کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ طلباء کو ہمیشہ جدید ترین مضامین تک رسائی حاصل ہو۔
یہ جوڑا صرف کتابیں اکٹھا کرنے پر نہیں رکا بلکہ خواہشمندوں کی سہولت کے لیے پینے کا پانی، پنکھے، وائی فائی اور بیت الخلا کی سہولیات کا بھی انتظام کیا۔ صرف لائبریری کی دیکھ بھال پر ہر ماہ تقریباً 20,000 روپے خرچ ہوتے ہیں، جسے جوڑے کی جانب سے خوشی خوشی قبول کیا جاتا ہے۔
کھمم، بھدرادری کتہ گوڑم، سوریا پیٹ، اور محبوب آباد اضلاع کے خواہشمند اکثر لائبریری میں آتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ امنگوں اور محنت کا مرکز بن گئی ہے۔ نتائج خود بولتے ہیں، کیونکہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے تقریباً 70 طلباء نے اساتذہ، اسسٹنٹ انجینئر، کانسٹیبل اور گروپ IV کے ملازمین کے طور پر ملازمتیں حاصل کی ہیں۔
اجے اور درگا کا یہ عمل ستائش کے قابل ہے۔ یہ دیہی نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور وسائل کے اس فرق کو ختم کرنا ہے جس کا انہیں اکثر سامنا ہوتا ہے۔ ان کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ حقیقی انسان دوستی نہ صرف رقم عطیہ کرنے میں ہے بلکہ ایسے مواقع پیدا کرنے میں بھی ہے جو زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔
چونکہ سینکڑوں طلباء روزانہ اس لائبریری میں جاتے رہتے ہیں، وہ جو صفحات پلٹتے ہیں وہ بھی ان کی زندگی کے ایک نئے باب کو بدل رہے ہیں، جو ایک امید، کامیابی اور ترقی کی ضامن ہے۔