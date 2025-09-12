تیجسوی 16 ستمبر سے 5 روزہ 'بہار ادھیکار یاترا' کا آغاز کریں گے
'بہار ادھیکار یاترا' جہان آباد سے شروع ہوکر ویشالی ضلع میں اختتام پذیر ہوگی، جسے جمہوریت اور جمہوریہ حکومت کی جائے پیدائش سمجھا جاتا ہے۔
Published : September 12, 2025 at 5:15 PM IST
پٹنہ: راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے رہنما تیجسوی پرساد یادو 16 ستمبر کو جہان آباد سے پانچ روزہ 'بہار ادھیکار یاترا' کا آغاز کریں گے۔ یہ 20 ستمبر کو ویشالی ضلع میں ختم ہو گی، جسے جمہوریت کی جائے پیدائش سمجھا جاتا ہے۔
آر جے ڈی بہار یونٹ کے پرنسپل جنرل سکریٹری رنوجے ساہو نے جمعہ کو سینئر لیڈروں، تمام متعلقہ ضلعی پارٹی صدور، ممبران پارلیمنٹ، قانون سازوں، اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات کے سابق امیدواروں کے ساتھ ساتھ دیگر لیڈروں کو اس سلسلے میں ایک خط جاری کیا۔
تیجسوی کی یاترا ان اضلاع پر توجہ مرکوز کرے گی جہاں سے کانگریس کے رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی ووٹر ادھیکار یاترا نہیں گذری تھی جو 16 اگست سے یکم ستمبر تک ریاست کے مختلف علاقوں سے گذری تھی تاکہ 5 لاکھ ووٹر فہرستوں کے انتخابی فہرستوں میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کیا جاسکے۔
بہار میں اس سال کے آخر میں اکتوبر-نومبر میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ ساہو کی جانب سے تحریر خط جس کی کاپی ای ٹی وی بھارت کے پاس ہے میں بتایا گیا کہ بہار ادھیکار یاترا 10 اضلاع - جہان آباد، نالندہ، پٹنہ، بیگوسرائے، کھگڑیا، مدھے پورہ، سہارسا، سپول، سمستی پور اور ویشالی میں چلے گی۔ یہ کئی اسمبلی حلقوں سے گزرے گی۔
ساہو نے کہا کہ "تیجسوی ہر اسمبلی حلقے میں جہاں سے یاترا گزرے گی، ایک جگہ پر لوگوں سے بات چیت اور خطاب کریں گے۔ ہم اپنی پارٹی کے تمام لیڈروں اور کارکنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ طے شدہ مقامات پر جمع ہوں اور یاترا کا حصہ بنیں۔ ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ یاترا کو کامیاب بنانے کے لیے مکمل تعاون کریں۔"
راہل کی ووٹر ادھیکار یاترا ریاست کے 38 میں سے 25 اضلاع کا احاطہ کیا گیا تھا جس میں بکسر، کیمور، اروال، جہان آباد، بنکا، کشن گنج، سہرسہ، کھگڑیا، مدھے پورہ، ویشالی، سمستی پور، بیگوسرائے اور کھگڑیا شامل تھے۔