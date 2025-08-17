سون بھدر: اترپردیش کے سون بھدر ضلع کے بابنی تھانہ حلقے میں چھیڑ چھاڑ سے تنگ آکر ایک نابالغ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ اہل خانہ کی جانب سے شکایت درج کرانے کے بعد پولیس نے سنیچر کو ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو کھو دینے کی وجہ سے باپ کا رو رو کر برا حال ہے۔
باپ نے بتایا کہ ان کی بیٹی پیر کی رات گیارہ بجے گھر سے پانی لینے نکلی تھی۔ اس کے بعد وہ غائب ہوگئی تھی۔ ان کا الزام ہے کہ پولیس کو اطلاع دی گئی لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد بدھ کی رات 2:30 بجے بیٹی خود گھر لوٹ آئی۔ پہلے تو وہ کچھ نہیں بولی، بعد میں اس نے بتایا کہ چار لڑکوں اور ایک عورت نے اسے زبردستی ایک کمرے میں بند کر کے رکھا تھا۔
اکلوتی بیٹی کو کھو دینے کی وجہ سے باپ صدمے سے دو چار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹی نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ ایک نوجوان نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ ماں باپ نے بیٹی کو بھروسہ دلاتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ سب سنبھال لیں گے۔ لیکن فوری طور پر پولیس کو اطلاع نہیں دی۔ اس دوران لڑکی کو کھانا پکانے کو کہا گیا۔ لڑکی دوسرے گھر میں کھانا پکانے چلی گئی۔ اسی دوران اس نے جمعہ کو خودکشی کر لی۔ والد کی شکایت پر پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے کمیونٹی ہیلتھ سنٹر بھجوا دیا۔ والد نے ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
ایڈیشنل ایس پی آپریشن تریبھون ناتھ ترپاٹھی نے بتایا کہ 15 اگست کو ایک شخص نے ببھنی پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت دی کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی ہے۔ لیکن اسی گاؤں کا ایک نوجوان اس پر بار بار بات کرنے اور شادی کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ لڑکی نے اسے بار بار منع کیا لیکن وہ نہیں مانا۔ نوجوان کی ہراسانی سے تنگ آکر لڑکی نے خودکشی کرلی۔ پنچ نامہ اور پوسٹ مارٹم کی کارروائی کی گئی ہے۔ مقدمہ درج کر کے ملزم پپو بیار عرف شیام چرن کو سنیچر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
