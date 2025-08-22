وارانسی: شہر میں پارکنگ تنازعہ کی وجہ سے ایک ٹیچر کی موت ہوگئی۔ اپارٹمنٹ کے بدتمیز پڑوسی نے ٹیچر کو لوہے کی راڈ سے وار کر کے قتل کر دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر قتل کا مقدمہ درج کرکے معاملے کی تحقیقات شروع کردی۔ قاتل پٹنہ یونیورسٹی میں شعبہ زراعت کے ڈین کا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ وارانسی کے بھیلوپور تھانہ علاقے کے کبیر نگر میں واقع اپارٹمنٹ کا ہے۔
معلومات کے مطابق ٹیچر ڈاکٹر پروین جھا (48) اور ملزم آدرش کبیر نگر میں واقع ماتری چایا اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ دونوں کے درمیان گاڑی کی پارکنگ کو لے کر ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ جمعرات کی رات دیر گئے دونوں کے درمیان کار کی پارکنگ کو لے کر ایک بار پھر جھگڑا ہوا۔ ملزم نے ٹیچر کو ڈنڈے سے بے دردی سے مارا اور پھر اینٹ سے بھی حملہ کیا۔ جس کی وجہ سے ڈاکٹر پروین جھا کی موت ہوگئی اور ملزم آدرش موقع سے فرار ہوگیا۔ تاہم رات گئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی بھیلوپور پولیس، اے سی پی گورو کمار، اے ڈی سی پی سراوانن ٹی موقع پر پہنچ گئے۔ واقعے کی تحقیقات شروع کردی گئی۔ مقامی لوگوں کی بات مان لی جائے تو کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنے معمولی جھگڑے میں قتل جیسا سنگین جرم پیش آئے گا۔ واقعے کے بعد پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں چیکنگ مہم چلائی۔ رات گئے تین حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فی الحال ملزمان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور جرم میں استعمال ہونے والے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔
اے ڈی سی پی سراوانن ٹی نے بتایا کہ جمعرات کی رات جب بھیلوپور پولیس کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کردی۔ مقتول کے اہل خانہ کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
