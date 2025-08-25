ETV Bharat / state

جھاڑ پھونک کے نام پر نشہ آور چیزیں کھلا کر خواتین کو کرتا تھا بے ہوش، پھر کرتا تھا ریپ، تانترک بابا گرفتار - TANTRIK ARRESTED IN AMBEDKAR NAGAR

بسکھاری تھانے کے انچارج سنیل کمار پانڈے نے بتایا کہ متاثرہ خاتون کی شکایت پر ملزم بابا دیارام نشاد کو گرفتار کیا گیا ہے۔

تانترک دیارام نشاد کو امبیڈکر نگر میں گرفتار کیا گیا (Photo Credit: ETV Bharat Uttar Pradesh)
امبیڈکر نگر، اترپردیش: تانترک بابا باسکھاری تھانہ علاقہ کے تحت بھتہ خوری کے نام پر خواتین کے ساتھ فحش حرکات کر رہا تھا۔ اس کے گندے فعل کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے ملزم بابا کو گرفتار کر لیا ہے۔

ویڈیو دیکھ کر پولیس حرکت میں آئی

محکمۂ پولیس کے اعلیٰ افسران نے تانترک بابا کا ویڈیو دیکھا تو انہوں نے سی او سٹی کو معاملے کی جانچ کا حکم دیا۔ ملزم کے خلاف شکایت موصول ہونے کے بعد تانترک دیارام نشاد کے خلاف باسکھاری تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کرلیا۔

کالا جادو، بھوت اور بچے کی پیدائش کے نام پر دھوکہ دہی

بجدہیا پائی پور کے بھٹ پوروا نشاد بستی میں مندر بنا کر بھوت پرستی کے نام پر تانترک خواتین کے ساتھ فحش حرکات کرتا تھا۔ مقامی لوگوں کو اس بات کا شک ہوا اور اشارہ ملا تھا۔ تانترک دیارام نشاد لوگوں کو کالا جادو، بھوت اور بچے کی پیدائش کے نام پر دھوکہ دیتا تھا۔

بھتہ خوری کے نام پر خواتین کی عصمت دری

سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو تقریباً دو دن پرانی بتائی جاتی ہے۔ الزام ہے کہ پوجا کرنے کے بعد تانترک دیارام نشاد خواتین کو پرساد کی شکل میں نشہ آور چیز کھلا کر بے ہوش کرتا تھا۔ اس کے بعد بابا رات کو خواتین کو برہنہ کر کے ان کی عصمت دری کرتا تھا۔

قابل اعتراض ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

جانکاری کے مطابق، باسکھاری تھانہ علاقہ کے بجداہیا پائی پور کے پوروا کوٹوپور کیوتاہی کا رہنے والا دیارام نشاد اپنے آپ کو تانترک بتا کر طویل عرصے سے بدکاری کر رہا ہے۔ 22 اگست کی آدھی رات کا ایک قابل اعتراض ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ تانترک بابا نے بھوت اتارنے کے لیے خاتون کو ہون پوجن کے بہانے اپنی جھونپڑی میں لے جاتا تھا اور رات گئے خاتون کو بے ہوشی کی دوا بھی دی ہوگی کیونکہ ویڈیو میں خاتون کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا گیا تھا۔

متاثرہ خاتون کا طبی معائنہ

باسکھاری تھانہ انچارج نے بتایا کہ متاثرہ خاتون کی شکایت پر ملزم تانترک کے خلاف عصمت دری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم تانترک کو تحویل میں لینے کے بعد اس سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔ ایس او نے بتایا کہ متاثرہ خاتون کا طبی معائنہ بھی کیا جا رہا ہے۔

پولس نے تانترک کو کیا گرفتار

اس معاملے میں باسکھری تھانہ انچارج سنیل کمار پانڈے نے بتایا کہ متاثرہ خاتون کی شکایت پر ملزم بابا دیارام نشاد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔

