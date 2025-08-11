پڈوچیری: مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں ایک ریسٹورنٹ بار میں سالگرہ کی تقریب کے دوران لڑائی میں بار کے ملازم نے ایک نوجوان کو چاقو مار کر ہلاک کردیا۔ اس واقعے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، سماجی کارکنوں نے الزام لگایا ہے کہ قتل اس لیے ہوا کیونکہ ریسٹورنٹ بار میں صبح 3 بجے تک خلاف ضابطہ رقص جاری تھا۔
متوفی نوجوان شانموگا پریان تمل ناڈو کے مدورائی کا رہنے والا تھا۔ وہ چنئی کے ایک نجی کالج میں تیسرے سال کا طالب علم تھا۔ شانموگا پریان ہفتہ کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی سالگرہ منانے پڈوچیری آئے تھے۔ بعد میں، وہ سب تقریباً 11:30 بجے پڈوچیری میں مشین اسٹریٹ پر واقع ایک ریستوران میں گئے۔ پھر بار میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔
بار عملے نے بار سے باہر پھینک دیا
پولیس کے مطابق دیگر صارفین نے ریسٹورنٹ انتظامیہ سے شکایت کی اور انہیں باہر بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ اس پر وہاں موجود باؤنسرز اور عملے نے رات تقریباً ساڑھے بارہ بجے انہیں بار سے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد مشتعل نوجوانوں کی باؤنسرز اور عملے کے ساتھ گرما گرم بحث ہوئی۔ بعد ازاں دونوں فریقین کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔
کمر میں چھرا گھونپ دیا
پولیس کے مطابق بار کے ملازم اشوک راج بعد میں رات تقریباً 1.30 بجے کچن سے چاقو لے کر بار میں گئے اور شانموگا پریان نامی نوجوان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ جب شاجن اسے بچانے کے لیے بھاگا تو اشوک نے اس کی بھی کمر میں چھرا گھونپ دیا۔ وہ دونوں خون میں لت پت وہیں بے ہوش ہو گئے۔
بار کے عملے سمیت 8 افراد گرفتار
اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں خون میں لت پت نوجوانوں کو نکال کر پڈوچیری کے سرکاری اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹروں نے شانموگا پریان کو مردہ قرار دیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ شاجن کا انتہائی علاج کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس قتل کے سلسلے میں اشوک راج، باؤنسر اور بار کے عملے سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے۔
سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ
اس دوران موقع پر پہنچی فرانزک ماہرین کی ٹیم نے نمونے اکٹھے کیے اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد ڈی آئی جی ستیہ سندرم، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کلائیوانن اور پولیس سپرنٹنڈنٹ موقع پر پہنچے اور وہاں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کا پانچ گھنٹے سے زیادہ وقت تک جائزہ لیا۔
پڈوچیری میں ریسٹو بارز کو رات 12 بجے تک بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ سماجی کارکنوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کیونکہ ریسٹو بار قاعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صبح 3 بجے تک رقص کے ساتھ چل رہا تھا۔