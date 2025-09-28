ETV Bharat / state

تمل ناڈو: وجے کی ریلی میں بھگدڑ کیوں مچی؟ ڈی جی پی نے بتایا 39 افراد کی ہلاکت کا سچ

کرور ریلی میں بھگدڑ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 39 ہوگئی۔ اس معاملے میں تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 28, 2025 at 9:38 AM IST

چنئی: کرور میں اداکار وجے کی عوامی ریلی میں بھگدڑ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے، تمل ناڈو کے ڈی جی پی جی وینکٹرامن نے اتوار کو جانکاری دی۔

انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اداکار سیاست دان کے پنڈال میں تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے بھیڑ بڑھ گئی اور سخت دھوپ میں انتظار کے اوقات میں ان کے پاس خوراک اور پانی کی کافی کمی تھی۔

ڈی جی پی جی وینکٹرامن نے صبح سویرے بریفنگ میں کہا، "ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا؛ ایک افسوسناک واقعہ۔ مہلوکین میں 12 مرد، 16 خواتین اور 10 بچے ہیں۔"

ڈی جی پی جی نے مزید کہا کہ وجئے کی ٹی وی کے پارٹی کے آفیشل ٹویٹر ہینڈل سے اس بات کا ذکر کرنے کے بعد بھیڑ بڑھ گئی کہ اداکار دوپہر 12 بجے تک ریلی کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔

ڈی جی پی جی وینکٹرامن نے مزید کہا کہ، "اجازت (میٹنگ کے لیے) دوپہر 3 بجے سے 10 بجے کے درمیان مانگی گئی تھی۔ TVK ٹویٹر اکاؤنٹ نے کہا کہ وہ 12 بجے آئیں گے اور صبح 11 بجے سے ہجوم آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ شام 7.40 پر آئے۔ سخت دھوپ میں لوگوں کے پاس کھانے اور پانی کی کمی تھی۔"

پولیس فورس کے سربراہ نے مزید کہا، "ہمارا مقصد کسی پر الزام لگانا نہیں ہے، لیکن ہم صرف حقائق بیان کر رہے ہیں۔"

ڈی جی پی جی وینکٹرامن نے کہا کہ جہاں منتظمین نے متوقع تعداد 10,000 بتائی، تقریباً 27,000 لوگ اداکار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔

انھوں نے اشارہ کیا کہ پولیس تقریباً 20,000 کی توقع کر رہی تھی اور اسی حساب سے تیاری کی گئی تھی۔

یہ پوچھے جانے پر کہ کیا بندوبسٹ ڈیوٹی پر "صرف 500" پولیس اہلکار تھے، انہوں نے کہا کہ جلسہ گاہ ایک عوامی سڑک تھی اور زیادہ پولیس کور کا مطلب یہ ہوتا کہ لوگوں کے پاس کافی جگہ نہیں ہوتی۔

انہوں نے اے آئی اے ڈی ایم کے کے بظاہر حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دو دن پہلے یہاں ایک "بڑی پارٹی" کی میٹنگ ہوئی تھی۔

یہ پوچھے جانے پر کہ کیا کوئی "سیکیورٹی لیپس" تھی جس کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، انہوں نے نشاندہی کی کہ حکومت نے وجہ کی تحقیقات کے لیے کمیشن آف انکوائری کا اعلان کیا ہے۔

منتظمین کو ہجوم اور متعلقہ مسائل کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا تھا اور پولیس صرف "اضافی مدد" کرتی ہے اور ہجوم میں اس طرح کے اضافے کی توقع کرتے ہوئے پولیس کی موجودگی میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔

انہوں نے کہا کہ فی الحال اے ڈی جی پی (امن و امان)، ڈیوڈسن ایرواتھم، 3 انسپکٹر جنرل آف پولیس، 2 ڈی آئی جی، 10 ایس پی اور 2000 پولیس اہلکار کرور کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔

