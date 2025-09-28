ETV Bharat / state

تمل ناڈو کرور بھگدڑ: ٹی وی کے چیف وجے نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے 20- 20 لاکھ روپے معاوضہ کا اعلان کیا

TVK چیف وجے نے کرور بھگدڑ کے متاثرین کے اہل خانہ اور زخمیوں کے لیے مالی تعاون کا اعلان کیا ہے۔

تمل ناڈوو کرور بھگدڑ
تمل ناڈوو کرور بھگدڑ (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 28, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

چنئی: تملگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) کے سربراہ اور اداکار وجے نے اتوار کو کرور بھگدڑ سے متاثرہ خاندانوں کے لئے مالی امداد کا اعلان کیا۔ ہفتہ کے روز وجئے کی ریلی کے دوران بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 39 افراد ہلاک ہو گئے۔

تمل ناڈو کے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن نے بھگدڑ کے بعد اپنے دو وزراء کو موقع پر جانے کا حکم دیا۔ وجے نے اس سانحہ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا جس میں کم از کم 39 لوگوں کی جانیں گئیں۔

ایکس پر وجے نے کہا، کل کرور میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں سوچ کر، میرا دل اور دماغ گہرے بوجھ سے ڈوب گیا ہے۔ اپنے پیاروں کو کھونے کے بے پناہ غم کے درمیان، میں اپنے دل کے درد کو بیان کرنے کے لیے الفاظ سے محروم ہوں۔

وجے نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی مہلوکین کے لواحقین کو فی کس 20 لاکھ روپے فراہم کرے گی۔ انہوں نے زیر علاج زخمیوں کو دو دو لاکھ روپے دینے کا بھی وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امداد 'ناقابل تلافی نقصان' کا معاوضہ نہیں بلکہ یکجہتی کا اشارہ ہے۔

"اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون تسلی کے الفاظ پیش کرتا ہے، ہمارے پیاروں کا نقصان ناقابل تلافی ہے۔ پھر بھی، آپ کے خاندان کے ایک فرد کے طور پر، میں ہر اس خاندان کو 20 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 2 لاکھ روپے فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جو زخمی ہیں اور زیر علاج ہیں۔

اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی متاثرین کے لیے ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے۔ پی ایم مودی نے اعلان کیا کہ کرور سانحہ میں مرنے والوں کے لواحقین کو دو دو لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK CHIEF VIJAYVIJAY COMPENSATIONFINANCIAL AID TO STAMPEDE VICTIMSتمل ناڈوو کرور بھگدڑKARUR STAMPEDE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.