تمل ناڈو بھگدڑ: ٹی وی کے کا ایک لیڈر اور ایک یوٹیوبر گرفتار
یہ بھگدڑ 27 ستمبر کو کرور ضلع میں ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ وجے کی عوامی ریلی کے دوران ہوئی تھی۔
Published : September 30, 2025 at 1:15 PM IST
کرور: تمل ناڈو میں کرور سٹی پولیس نے تملگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) کے کرور ویسٹ ڈسٹرکٹ سکریٹری متھیاجھاگن کو پارٹی سربراہ وجے کی ریلی کے دوران بھگدڑ کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے، جس میں 41 لوگوں کی جانیں گئی تھیں۔
خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے مطابق پولیس نے کرور ٹاؤن کے ایک اور عہدیدار پون راج کو بھی گرفتار کر لیا ہے جس نے ریلی کے لیے جھنڈے اور فلیکس بینرز کا انتظام کیا تھا۔ اے ڈی جی پی نے فون پر بتایا کہ پون راج کو ٹی وی کے لیڈر متھیا جھاگن کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔
چنئی پولیس کے مطابق اس واقعے کے سلسلے میں ایک یوٹیوبر اور صحافی فیلکس جیرالڈ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کرور میں وجے کی ریلی میں بھاری بھیڑ کے بیچ اچانک افراتفری مچ گئی، جس سے بھیڑ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس دوران متعدد افراد بے ہوش ہوگئے جنہیں قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔
ہفتے کے روز ہونے والی بھگدڑ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 41 ہو گئی ہے، جن میں 18 خواتین اور 10 بچے شامل ہیں۔ مرکزی وزیر نرملا سیتا رمن، مرکزی وزیر ایل مروگن اور تمل ناڈو کے بی جے پی سربراہ نینر ناگیندرن کی طرف سے متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقاتوں کے بعد این ڈی اے کے رہنماؤں کا آٹھ رکنی وفد کرور، تمل ناڈو کا دورہ کرے گا، تاکہ بھگدڑ کے حالات کی تحقیقات کی جا سکے۔
بی جے پی کے سربراہ جے پی نڈا نے وفد تشکیل دیا۔ اس میں بی جے پی کے ایم پی انوراگ ٹھاکر، ایم پی تیجسوی سوریا اور برج لال، اپراجیتا سارنگی، اور ریکھا شرما، شیو سینا کے شری کانت شندے، اور تیلگو دیشم پارٹی (ٹی ڈی پی) کے پوتا مہیش کمار شامل ہیں۔ اس کمیٹی کی کنوینر بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ ہیما مالنی ہیں۔ نڈا نے بھگدڑ میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
دریں اثناء چیف منسٹر ایم کے اسٹالن نے واقعہ کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جج ارونا جگدیسن کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن تشکیل دیا ہے۔ نرملا سیتا رمن نے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے بڑے عوامی اجتماعات کا مؤثر طریقے سے انتظام کرنے کے لیے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (SOP) کی وکالت کی۔ ایم کے سٹالن نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں اور عوامی تنظیموں کو اس بات کے لیے ضابطے بنانے چاہیے کہ عوامی تقریبات کو ذمہ داری کے ساتھ کیسے منعقد کیا جائے۔
