کولڈریف کھانسی کی دوائی بنانے والی کمپنی سریسن فارما کا لائسنس منسوخ، دوائی میں پائی گئی ڈائی تھیلین گلائکول کی ملاوٹ
کولڈریف کھانسی کی دوائی کے استعمال سے مدھیہ پردیش میں 20 سے زائد بچوں کی موت ہوئی تھی۔
Published : October 13, 2025 at 1:37 PM IST
چنئی: تمل ناڈو کے محکمہ صحت اور خاندانی بہبود نے راجستھان اور مدھیہ پردیش میں 20 سے زیادہ بچوں کی موت کے بعد 'کولڈریف' کھانسی کی دوائی بنانے والی سریسن فارماسیوٹیکلز کا لائسنس منسوخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ تمل ناڈو کے کانچی پورم ضلع میں سنگوورچترم میں کمپنی کے مینوفیکچرنگ پلانٹ کو سیل کر دیا گیا ہے۔
کھانسی کی دوائی میں ڈائی تھیلین گلائکول (ڈی ای جی) کی ملاوٹ پائی گئی، جو کہ ایک انتہائی زہریلا مادہ ہے، جس کے آثار متوفی کے گردے کے ٹشوز میں پائے گئے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ اموات 'کولڈریف' کھانسی کی دوائی کی وجہ سے ہوئیں، جسے کانچی پورم کے سنگوورچترم میں سریسن فارما نے تیار کیا تھا۔
جمعہ کو حکام نے کمپنی کے مینوفیکچرنگ پلانٹ کا معائنہ کیا اور جانچ کے لیے نمونے جمع کیے گئے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کھانسی کی دوائی میں خطرناک طور پر 48.6 فیصد ڈی ای جی موجود تھا۔ جس کے بعد سریسن فارما کے خلاف مقدمہ درج کر کے کمپنی کو سیل کر دیا گیا ہے۔
اس کے بعد ریاستی ڈرگ کنٹرول ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے اس معاملے میں اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں ایک بیان جاری کیا گیا۔ "متاثرہ ریاستوں نے یکم اکتوبر کو ریاستی ڈرگ کنٹرول بورڈ کو 'کولڈریف' کھانسی کا سیرپ تیار کرنے والی کمپنی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک خط بھیجا تھا۔ اسی دن، ڈرگ کنٹرول کے ڈپٹی ڈائریکٹر گروبھارتی کی قیادت میں ایک ٹیم نے کانچی پورم ضلع کے سنگوورچترم میں سریسن فارماسیوٹیکل کے مینوفیکچرنگ پلانٹ کا معائنہ کیا اور کولڈریف سمیت پانچ ادویات کو قبضے میں لے لیا۔ )،"۔
اس میں مزید کہا گیا، "2 اکتوبر کو ٹیسٹ کے نتائج سے پتہ چلا کہ کھانسی کی دوائی میں 48.6 فیصد ڈی ای جی موجود تھا جس کے بعد، کولڈریف کی فروخت پر تمل ناڈو بھر میں پابندی لگا دی گئی۔ چونکہ کولڈریف کھانسی کی دوائی تمل ناڈو سے اڈیشہ اور پڈوچیری میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے، اس لیے متعلقہ ریاستوں کو بھی 3 اکتوبر کو ای میل کے ذریعے معلومات بھیجی گئی تھیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا، ’’کمپنی کو ایک میمورنڈم بھیجا گیا تھا جس میں 12 اکتوبر تک وضاحت طلب کی گئی تھی۔‘‘
حکام نے بتایا کہ میعاد ختم ہونے کے ساتھ ہی، تمل ناڈو کے صحت اور خاندانی بہبود کے محکمے کے پرنسپل سکریٹری سینتھیل کمار نے سریسن فارما کے لائسنس کو منسوخ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔
