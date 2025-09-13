ETV Bharat / state

دہلی کے تاج پیلس ہوٹل کو بم سے اڑانے کی دھمکی

پولیس کے مطابق ای میل کا پتہ لگایا جارہا ہے تاکہ اس کی اصلیت کا تعین کیا جاسکے اور بھیجنے والے کی شناخت کی جاسکے۔

دہلی کے تاج پیلس ہوٹل کو بم سے اڑانے کی دھمکی
دہلی کے تاج پیلس ہوٹل کو بم سے اڑانے کی دھمکی (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 13, 2025 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: ہفتہ کو ای میل کے ذریعے موصول ہونے والی بم کی دھمکی نے یہاں تاج پیلس ہوٹل کے عملے کو پریشانی میں ڈال دیا جسے بعد میں دہلی پولیس کی طرف سے وسیع تلاشی کے بعد "جھوٹ" قرار دیا گیا۔

تاج پیلس ہوٹل کے ایک ترجمان نے کہا، "ایک مکمل حفاظتی جانچ کے بعد حکام نے خطرے کو ایک دھوکہ قرار دیا ہے۔ ہمارے مہمانوں اور ملازمین کی حفاظت کےلئے ہم مسلسل چوکس رہتے ہیں"۔

اہلکار نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر، بم ڈسپوزل اسکواڈ، ڈاگ اسکواڈ، اور کوئیک ری ایکشن ٹیم سمیت دہلی پولیس کی متعدد ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔ میل میں بتایا گیا کہ ہوٹل کی ہر منزل پر دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات (آئی ای ڈیز) نصب کئے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہم ہوٹل پہنچے اور ایک وسیع سرچ آپریشن شروع کیا۔ تمام پبلک ایریاز، پارکنگ زونز، لابیز اور کمروں کو بم کا پتہ لگانے والے آلات اور سونگھنے والے کتوں کی مدد سے اچھی طرح چیک کیا گیا۔"

تاہم، کوئی بھی مشتبہ چیز نہیں ملی اور دھمکی کو فرضی قرار دیا گیا، ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا۔ پولیس نے کہا کہ ای میل کا سراغ لگایا جا رہا ہے تاکہ اس کی اصلیت کا تعین کیا جا سکے سائبر ٹیموں کے ساتھ جو ارسال کرنے والے کی شناخت کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ واقعہ دہلی ہائی کورٹ کو ای میل کے ذریعے اسی طرح کی بم کی دھمکی ملنے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جس کے بعد پورے کورٹ کمپلیکس کو خالی کرا لیا گیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں: دہلی ہائی کورٹ کو بم کی دھمکی کے بعد ججز سماعت روکنے پر مجبور

اس ہفتے کے شروع میں، دہلی کے وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ، مولانا آزاد میڈیکل کالج اور یونیورسٹی کالج آف میڈیکل سائنسز کو ای میل کے ذریعے بم کی دھمکیاں بھی بھیجی گئی تھیں، جنہیں بعد میں جھوٹی اور فرضی قرار دیا گیا تھا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

DECLARED HOAXDELHI POLICEدہلی کے تاج پیلس ہوٹلتاج پیلس ہوٹل کو بم کی دھمکیTAJ PALACE RECEIVES BOMB THREAT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.