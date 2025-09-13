دہلی کے تاج پیلس ہوٹل کو بم سے اڑانے کی دھمکی
پولیس کے مطابق ای میل کا پتہ لگایا جارہا ہے تاکہ اس کی اصلیت کا تعین کیا جاسکے اور بھیجنے والے کی شناخت کی جاسکے۔
Published : September 13, 2025 at 6:30 PM IST
نئی دہلی: ہفتہ کو ای میل کے ذریعے موصول ہونے والی بم کی دھمکی نے یہاں تاج پیلس ہوٹل کے عملے کو پریشانی میں ڈال دیا جسے بعد میں دہلی پولیس کی طرف سے وسیع تلاشی کے بعد "جھوٹ" قرار دیا گیا۔
تاج پیلس ہوٹل کے ایک ترجمان نے کہا، "ایک مکمل حفاظتی جانچ کے بعد حکام نے خطرے کو ایک دھوکہ قرار دیا ہے۔ ہمارے مہمانوں اور ملازمین کی حفاظت کےلئے ہم مسلسل چوکس رہتے ہیں"۔
اہلکار نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر، بم ڈسپوزل اسکواڈ، ڈاگ اسکواڈ، اور کوئیک ری ایکشن ٹیم سمیت دہلی پولیس کی متعدد ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔ میل میں بتایا گیا کہ ہوٹل کی ہر منزل پر دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات (آئی ای ڈیز) نصب کئے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہم ہوٹل پہنچے اور ایک وسیع سرچ آپریشن شروع کیا۔ تمام پبلک ایریاز، پارکنگ زونز، لابیز اور کمروں کو بم کا پتہ لگانے والے آلات اور سونگھنے والے کتوں کی مدد سے اچھی طرح چیک کیا گیا۔"
تاہم، کوئی بھی مشتبہ چیز نہیں ملی اور دھمکی کو فرضی قرار دیا گیا، ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا۔ پولیس نے کہا کہ ای میل کا سراغ لگایا جا رہا ہے تاکہ اس کی اصلیت کا تعین کیا جا سکے سائبر ٹیموں کے ساتھ جو ارسال کرنے والے کی شناخت کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ واقعہ دہلی ہائی کورٹ کو ای میل کے ذریعے اسی طرح کی بم کی دھمکی ملنے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جس کے بعد پورے کورٹ کمپلیکس کو خالی کرا لیا گیا تھا۔
اس ہفتے کے شروع میں، دہلی کے وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ، مولانا آزاد میڈیکل کالج اور یونیورسٹی کالج آف میڈیکل سائنسز کو ای میل کے ذریعے بم کی دھمکیاں بھی بھیجی گئی تھیں، جنہیں بعد میں جھوٹی اور فرضی قرار دیا گیا تھا۔