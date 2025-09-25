آئی بی افسر انکت شرما قتل کیس میں طاہر حسین کی درخواست ضمانت مسترد
2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کے ملزم طاہر حسین پر آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کا الزام ہے۔
Published : September 25, 2025 at 8:28 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) افسر انکت شرما کے قتل کے سلسلے میں 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کیس کے ملزم طاہر حسین کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ جسٹس نینا بنسل کرشنا کی بنچ نے درخواست ضمانت خارج کرنے کا حکم دیا۔
عدالت نے 13 اگست کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سماعت کے دوران، دہلی پولیس کی نمائندگی کرتے ہوئے، رجت نائر نے حسین کی ضمانت کی درخواست کی مخالفت کی اور کہا کہ استغاثہ کی گواہی اگلی تاریخ کو ٹرائل کورٹ میں ختم ہونے کا امکان ہے۔
انہوں نے دلیل دی کہ یہ ایک سنگین جرم ہے، انتظامیہ کو پیغام بھیجنے کے لیے آئی بی افسر انکت شرما کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ طاہر حسین کی چھت اسلحے سے بھری ہوئی تھی اور واقعے سے پہلے ان کے اہل خانہ کو ہٹا دیا گیا تھا۔ عدالت نے 24 دسمبر 2024 کو ضمانت کی درخواست کی سماعت کے لیے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا۔
کیا ہے پورا معاملہ؟ آپ کو بتاتے ہیں کہ 26 فروری 2020 کو آئی بی افسر انکت شرما کے والد رویندر کمار دیالپور تھانے آئے اور بتایا کہ ان کا بیٹا 25 فروری کو دفتر سے واپس آنے کے بعد شام کو شاپنگ کرنے گیا تھا، جب انکت شرما کافی دیر تک واپس نہیں آیا تو ان کے والد نے مختلف جگہوں پر تلاش کیا اور اسپتال بھی گئے۔ رات ہونے تک انتظار کرنے کے بعد انہوں نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ بعد میں کچھ لڑکوں نے ان کو اطلاع دی کہ ایک لڑکے کو قتل کر کے کھجوری خاص نالے میں پھینک دیا گیا ہے۔ انکت شرما کی لاش اسی نالے سے برآمد ہوئی تھی۔
دہلی پولیس کا بیان: تحقیقات کے دوران، پولیس کو انکت شرما کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پتہ چلا کہ ان کو تیز ہتھیاروں سے 51 زخم آئے ہیں۔ اس کے بعد کیس کو 28 فروری 2020 کو کرائم برانچ کی خصوصی تفتیشی ٹیم (ایس آئی ٹی) کے حوالے کر دیا گیا۔ دہلی پولیس کے مطابق، مزید تفتیش میں مرکزی ملزم طاہر حسین کے گھر اور اس کے آس پاس ملبہ، پتھر، اینٹیں، ٹوٹی ہوئی بوتلیں، گولیاں اور کچھ جلی ہوئی اشیاء کا انکشاف ہوا۔ طاہر حسین کے گھر کی تیسری منزل کی چھت سے گلیل، پتھر اور پیٹرول کی بوتلیں ملی ہیں۔