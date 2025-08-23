غزہ کے متاثرین کےلیے فنڈز کا دعویٰ کرنے والا شامی شخص گجرات میں گرفتار

احمد آباد: ایک شامی شہری جو یہاں کی مساجد سے مبینہ طور پر جنگ زدہ غزہ کے ضرورت مند باشندوں کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا تھا کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ اس کے تین ہم وطن ساتھی مفرور ہیں، یہ بات سٹی پولیس نے ہفتے کے روز بتائی۔
ایک سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ ملزم اور اس کے ساتھی غزہ کے متاثرین کے نام پر جمع کی گئی رقم کو اپنے شاہانہ طرز زندگی کےلئے استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے شہر آنے کے مقصد کی بھی جانچ کی جارہی ہے۔ کرائم برانچ کے جوائنٹ کمشنر آف پولیس شرد سنگھل نے بتایا کہ علی میغت الازہر (23) کو ایلس برج علاقے کے ایک ہوٹل سے گرفتار کیا گیا۔
فرار ہونے والے شامی باشندے، جو اسی ہوٹل میں مقیم تھے، کی شناخت زکریا ہاشم الزار، احمد الحباش اور یوسف الازہر کے طور پر کی گئی۔ سنگھل نے کہاکہ "ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر، ہم نے دمشق کے رہائشی الازہر کو گرفتار کیا۔ ہمیں اس کے قبضے سے 3,600 امریکی ڈالر اور 25,000 روپے نقد ملے۔ گرفتاری کے بعد دیگر تین افراد فرار ہوگئے۔" انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کیا گیا ہے تاکہ وہ بھارت سے فرار نہ ہو سکیں۔ چار شامی سیاحتی ویزے پر بھارت آئے تھے اور 22 جولائی کو کولکتہ پہنچے۔
سنگھل نے کہا کہ وہ 2 اگست کو احمد آباد پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ "وہ مقامی مساجد سے رجوع ہوکر ہمدردی حاصل کرنے کے لیے غزہ میں بھوک سے مرنے والے لوگوں کی ویڈیوز دکھارہے ہیں اور غزہ میں ضرورت مند لوگوں کو خوراک فراہم کرنے کے لیے فنڈز جمع کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وہ غزہ کو فنڈز بھیج رہے ہیں۔"
احمد آباد پولیس کی کرائم برانچ گجرات انسداد دہشت گردی اسکواڈ اور قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ ان کے گجرات آنے کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا اور مقامی مساجد سے جمع کی گئی رقم کہاں بھیجی گئی تھی۔ اہلکار نے کہاکہ "یہ تحقیقات کا معاملہ ہے کہ وہ پہلے کولکتہ گئے اور پھر یہاں کیوں آئے اور کیا وہ واقعی فنڈ اکٹھا کرنے آئے یا کسی اور مقصد کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں۔ امریکی ڈالر کی وصولی اور کچھ ڈیجیٹل لین دین سے بھی شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کی نقل و حرکت اور روابط کے بارے میں مزید جاننے کے لیے علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کو اسکین کر رہے ہیں۔"
کرائم برانچ نے کہا کہ گرفتار شامی شہری اور اس کے ساتھی سیاحتی ویزے کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے والی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بتایا گیا کہ پوچھ گچھ کے دوران، گرفتار شخص نے اعتراف کیا کہ گینگ اپنے اراکین کے شاہانہ طرز زندگی کے لیے فنڈز اکٹھا کر رہا تھا۔ پولیس نے مزید کہا کہ گرفتار شامی شہری کو بلیک لسٹ کرنے اور ملک بدر کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔