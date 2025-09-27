حیدرآباد میں دریائے موسیٰ لبریز، کئی علاقے زیر آب، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے آدھی رات کو چارج سنبھال لیا
مسلسل بارش کے درمیان تلنگانہ کی دارلحکومت حیدرآباد میں موسی ندی بھر کر بہنے لگی اور شہر کے کئی علاقے زیر آب آگئے۔
September 27, 2025
حیدرآباد: تلنگانہ میں موسی ندی حیدرآباد شہر کے بیچ و بیچ سے گزرتی ہے،ان دنوں ہونے والی شدید بارش نے دونوں آبی ذخائر کے دروازے کھولنے پر مجبور کردیا اور نیچے کی طرف بڑے پیمانے پر سیلاب آگیا۔
سیلابی پانی چادر گھاٹ کے نچلے پل سے چھ فٹ اور موسی ندی سے 10 فٹ اوپر بہہ رہا تھا۔ ایم جی بی ایس کی طرف جانے والے دو پل زیر آب آگئے۔ موسی ندی کے پانی کی سطح ایم جی بی ایس بس اسٹینڈ تک پہنچ گئی۔ ہزاروں مسافر بس اسٹینڈ پر پھنس کر رہ گئے۔
چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پولیس، ہائیڈرا اور جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کو الرٹ کیا کہ وہ مسافروں کو محفوظ طریقے سے نکالیں۔ انہوں نے آدھی رات کو ذاتی طور پر صورتحال کا جائزہ لیا۔
دریائے موسیٰ کے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دریا کے کنارے آباد بستیوں میں رہنے والے مکین رات کے بیشتر حصے میں خوف میں مبتلا ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے ہونے والی بارش نے حمایت ساگر اور عثمان ساگر (گنڈی پیٹ) دونوں آبی ذخائر کو کناروں تک بھر دیا ہے۔ جمعرات کی رات سے جمعہ تک بالائی علاقوں میں ہونے والی بارش سے دونوں آبی ذخائر میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔
جس کے نتیجے میں 13500 کیوسک پانی نیچے کی طرف چھوڑا گیا۔ بالائی علاقوں سے پانی کا بہاؤ بڑھنے کے بعد رات 8 بجے کے بعد 35000 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ جس کی وجہ سے دریائے موسی میں پانی بھر گیا۔ دریائے موسیٰ میں حالیہ دنوں میں ایسا بہاؤ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ موسی ندی کا بہاو تیز ہو گیا۔
امبیڈکر بستی سمیت دریا کے دونوں کناروں پر کئی بستیاں زیر آب آگئیں۔ حکام نے سینکڑوں افراد کو قریبی بحالی مراکز میں منتقل کر دیا۔ موسی نگر اور شنکر نگر کچی بستیوں کے کئی خاندانوں کو ان کے مکان خالی کرنے سے انکار پر زبردستی بے دخل کر دیا گیا۔ پولیس نے دونوں پلوں پر گاڑیوں کی آمدورفت روک دی۔
اس کے نتیجے میں دلسکھ نگر اور کوٹھی کے درمیان ٹریفک کا ازدحام پیدا ہوگیا۔ نارسنگی میں او آر آر سروس روڈ کو بند کردیا گیا جس سے گاڑیوں کی آمدورفت بری طرح متاثر ہوئی۔
جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنان نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ہنگامی صورت حال کے علاوہ باہر نہ نکلیں۔ پٹن چیرو جانے والی قومی شاہراہ زیر آب آگئی۔
ہائی ٹیک سٹی میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے بلدیہ میں حکام نے سیلابی پانی کو موڑنے کے لیے موٹر سائیکلوں کا استعمال کیا۔ کلثوم پورہ سے پرانا پل، چادر گھاٹ کاز وے برج، اور موس ندی پل تک سڑکیں مکمل طور پر بند تھیں، اور پولیس نے ٹریفک پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔
پٹن چیرو منڈل میں اسنا پور اور رودررام کے درمیان قومی شاہراہ 65 گھٹنوں تک پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اسی طرح موسیٰ ندی دونوں طرف بہہ رہی ہیں، فصلیں زیر آب آ رہی ہیں۔ معین آباد، شمش آباد،شبد، شنکر پلی اور گنڈی پیٹ منڈلوں میں کسانوں کی تمام فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔
جمعہ کو شمس آباد ہوائی اڈے پر اترنے والی کئی پروازوں کو موسم کی خرابی کی وجہ سے وجئے واڑہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ ممبئی، کولکتہ اور پونے سے آنے والی انڈیگو کی تین پروازوں کو شمش آباد میں اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
ریاست بھر میں شدید بارش: جمعہ کی صبح سے رات تک ریاست میں مسلسل بارش ہوئی۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئ۔ نالیاں اور نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنگم ضلع کے جعفر گڑھ میں سب سے زیادہ 10.6 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، اس کے بعد نلگنڈہ ضلع کے ناگرجناساگر میں 9.8 سینٹی میٹر، سنگاریڈی ضلع کے ہتنورا میں 9 سینٹی میٹر اور وقار آباد میں 8.6 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
بھوپال پلی، رنگاریڈی اور آصف آباد اضلاع میں الگ الگ واقعات میں تین افراد ہلاک ہوئے۔ ملوگو ضلع میں، پانی حیدرآباد-بھوپال پٹنم قومی شاہراہ 163 میں وازیڈو منڈل کے ٹیکولاگڈیم میں داخل ہوا، جس سے بین ریاستی ٹریفک میں خلل پڑا۔
وینکٹا پورم ضلع کے کئی علاقوں میں مرچ کی فصلیں ڈوب گئیں۔ وقارآباد ضلع میں شیواجی پل کے نیچے بھولکشمی مندر کے قریب نشیبی علاقوں میں رہنے والے 55 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔
حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز نے کہا ہے کہ ایک شدید کم دباؤ کا علاقہ مغرب کی طرف بڑھنے اور شمال مغرب اور ملحقہ مغربی وسطی خلیج بنگال کے اوپر ایک ڈپریشن میں شدت اختیار کرنے اور جنوبی اڈیشہ اور شمالی آندھرا پردیش کے ساحلوں کے قریب سے گزرنے کا امکان ہے۔
اس کی وجہ سے عادل آباد، آصف آباد، منچیریال، جگتیال، سرسیلا، کریم نگر، پیڈاپلی، بھوپال پلی، ملوگو، بھدرادری کوٹھاگڈیم، کھمم، نلگنڈہ، سوریا پیٹ، رنگاریڈی، حیدرآباد، میڈچل-ملکاجگیری اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے اور اتوار کو دوسرے اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔