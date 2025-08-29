ETV Bharat / state

مدرسے میں 13 سالہ طالبہ کی مشتبہ موت، اہل خانہ نے مولوی پر قتل کا الزام لگایا - STUDENT DEATH IN MADARSA

گوڈا کے مہاگما کے ایک مدرسہ میں طالبہ کی مشتبہ موت سے کہرام مچ گیا، پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔

مدرسے میں 13 سالہ طالبہ کی مشتبہ موت، اہل خانہ نے مولوی پر قتل کا الزام لگایا
مدرسے میں 13 سالہ طالبہ کی مشتبہ موت، اہل خانہ نے مولوی پر قتل کا الزام لگایا (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 29, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read

گوڈہ: جھار کھنڈ کے گوڈہ ضلع کے مہاگامہ تھانہ علاقہ میں واقع ام المومنین جامعہ عائشہ للبنات مدرسہ میں 13 سالہ طالبہ کی مشتبہ حالات میں موت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مہلوک طالبہ بہار کے بھاگلپور ضلع کی ہائشی ہے۔ پولیس اسے پہلی نظر میں خودکشی سمجھ رہی ہے جبکہ اہل خانہ نے مدرسے کے مولوی پر قتل کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔

مدرسے میں 13 سالہ طالبہ کی مشتبہ موت، اہل خانہ نے مولوی پر قتل کا الزام لگایا (ETV Bharat)

واقعہ کی تفصیلات

پولیس کے مطابق طالبہ کی لاش مدرسے سے برآمد ہوئی ہے۔خبر موصول ہوتے ہی طالبہ کی خالہ مدرسہ پہنچیں۔ مقتول کی خالہ نے بتایا کہ جب میں مدرسہ پہنچیں تو بچی کی لاش بستر پر پڑی تھی۔ ان کے مطابق مدرسہ میں زیر تعلیم دیگر طالبات نے بتایا کہ رات 10 بجے تک سب کچھ معمول پر تھا اور اس کے بعد سب سو گئے۔ رات کے وقت یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، کوئی نہیں جانتا۔

1
1 (1)

اہل خانہ کے الزامات

اہل خانہ اور مقتول کی خالہ نے مدرسے کے مولوی پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ان کا دعویٰ ہے کہ مولوی نے لڑکی کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ طالبہ کی خالہ نے کہا کہ لڑکی کی گردن پر چوٹ کے نشانات تھے جو قتل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بہت سے والدین اپنی بیٹیوں کو مدرسے سے گھر لے گئے۔

مدرسہ سے گھر واپس جا رہی ہیں طالبات
مدرسہ سے گھر واپس جا رہی ہیں طالبات (ETV Bharat)

پولیس ایکشن، چانچ شروع

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مہاگما کے ایس ڈی پی او چندر شیکھر آزاد اور تھانہ انچارج شیو دیال سنگھ پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ ابتدائی طور پر اہل خانہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کو تیار نہیں تھے لیکن پولیس کے سمجھانے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گوڈہ بھیج دیا گیا۔ ایس ڈی پی او چندر شیکھر آزاد نے کہا، "بظاہر یہ معاملہ خودکشی کا معلوم ہوتا ہے، لیکن پولیس تمام پہلوؤں کی مکمل جانچ کر رہی ہے، تحقیقات کی بنیاد پر مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔"

وزیر دیپیکا پانڈے سنگھ کا بیان
وزیر دیپیکا پانڈے سنگھ کا بیان (ETV Bharat)

معاملے پر وزیر کا بیان

مہاگما کی ایم ایل اے اور جھارکھنڈ حکومت کی دیہی ترقی کی وزیر دیپیکا پانڈے سنگھ نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "ایک مدرسے میں 13 سالہ لڑکی کی مشتبہ موت کی خبر بہت افسوسناک ہے۔ اس معاملے کی مکمل جانچ ہونی چاہیے اور مجرم کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔"

گوڈہ: جھار کھنڈ کے گوڈہ ضلع کے مہاگامہ تھانہ علاقہ میں واقع ام المومنین جامعہ عائشہ للبنات مدرسہ میں 13 سالہ طالبہ کی مشتبہ حالات میں موت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مہلوک طالبہ بہار کے بھاگلپور ضلع کی ہائشی ہے۔ پولیس اسے پہلی نظر میں خودکشی سمجھ رہی ہے جبکہ اہل خانہ نے مدرسے کے مولوی پر قتل کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔

مدرسے میں 13 سالہ طالبہ کی مشتبہ موت، اہل خانہ نے مولوی پر قتل کا الزام لگایا (ETV Bharat)

واقعہ کی تفصیلات

پولیس کے مطابق طالبہ کی لاش مدرسے سے برآمد ہوئی ہے۔خبر موصول ہوتے ہی طالبہ کی خالہ مدرسہ پہنچیں۔ مقتول کی خالہ نے بتایا کہ جب میں مدرسہ پہنچیں تو بچی کی لاش بستر پر پڑی تھی۔ ان کے مطابق مدرسہ میں زیر تعلیم دیگر طالبات نے بتایا کہ رات 10 بجے تک سب کچھ معمول پر تھا اور اس کے بعد سب سو گئے۔ رات کے وقت یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، کوئی نہیں جانتا۔

1
1 (1)

اہل خانہ کے الزامات

اہل خانہ اور مقتول کی خالہ نے مدرسے کے مولوی پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ان کا دعویٰ ہے کہ مولوی نے لڑکی کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ طالبہ کی خالہ نے کہا کہ لڑکی کی گردن پر چوٹ کے نشانات تھے جو قتل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بہت سے والدین اپنی بیٹیوں کو مدرسے سے گھر لے گئے۔

مدرسہ سے گھر واپس جا رہی ہیں طالبات
مدرسہ سے گھر واپس جا رہی ہیں طالبات (ETV Bharat)

پولیس ایکشن، چانچ شروع

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مہاگما کے ایس ڈی پی او چندر شیکھر آزاد اور تھانہ انچارج شیو دیال سنگھ پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ ابتدائی طور پر اہل خانہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کو تیار نہیں تھے لیکن پولیس کے سمجھانے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گوڈہ بھیج دیا گیا۔ ایس ڈی پی او چندر شیکھر آزاد نے کہا، "بظاہر یہ معاملہ خودکشی کا معلوم ہوتا ہے، لیکن پولیس تمام پہلوؤں کی مکمل جانچ کر رہی ہے، تحقیقات کی بنیاد پر مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔"

وزیر دیپیکا پانڈے سنگھ کا بیان
وزیر دیپیکا پانڈے سنگھ کا بیان (ETV Bharat)

معاملے پر وزیر کا بیان

مہاگما کی ایم ایل اے اور جھارکھنڈ حکومت کی دیہی ترقی کی وزیر دیپیکا پانڈے سنگھ نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "ایک مدرسے میں 13 سالہ لڑکی کی مشتبہ موت کی خبر بہت افسوسناک ہے۔ اس معاملے کی مکمل جانچ ہونی چاہیے اور مجرم کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔"

For All Latest Updates

TAGGED:

MADARSA STUDENT DEATH IN GODDAGIRL STUDENT DEATH IN MADARSAGODDA MADARSA NEWSSUSPICIOUS DEATH IN MADRASASTUDENT DEATH IN MADARSA

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.