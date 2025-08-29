مدرسے میں 13 سالہ طالبہ کی مشتبہ موت، اہل خانہ نے مولوی پر قتل کا الزام لگایا

گوڈہ: جھار کھنڈ کے گوڈہ ضلع کے مہاگامہ تھانہ علاقہ میں واقع ام المومنین جامعہ عائشہ للبنات مدرسہ میں 13 سالہ طالبہ کی مشتبہ حالات میں موت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مہلوک طالبہ بہار کے بھاگلپور ضلع کی ہائشی ہے۔ پولیس اسے پہلی نظر میں خودکشی سمجھ رہی ہے جبکہ اہل خانہ نے مدرسے کے مولوی پر قتل کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔
واقعہ کی تفصیلات
پولیس کے مطابق طالبہ کی لاش مدرسے سے برآمد ہوئی ہے۔خبر موصول ہوتے ہی طالبہ کی خالہ مدرسہ پہنچیں۔ مقتول کی خالہ نے بتایا کہ جب میں مدرسہ پہنچیں تو بچی کی لاش بستر پر پڑی تھی۔ ان کے مطابق مدرسہ میں زیر تعلیم دیگر طالبات نے بتایا کہ رات 10 بجے تک سب کچھ معمول پر تھا اور اس کے بعد سب سو گئے۔ رات کے وقت یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، کوئی نہیں جانتا۔
اہل خانہ کے الزامات
اہل خانہ اور مقتول کی خالہ نے مدرسے کے مولوی پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ان کا دعویٰ ہے کہ مولوی نے لڑکی کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ طالبہ کی خالہ نے کہا کہ لڑکی کی گردن پر چوٹ کے نشانات تھے جو قتل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بہت سے والدین اپنی بیٹیوں کو مدرسے سے گھر لے گئے۔
پولیس ایکشن، چانچ شروع
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مہاگما کے ایس ڈی پی او چندر شیکھر آزاد اور تھانہ انچارج شیو دیال سنگھ پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ ابتدائی طور پر اہل خانہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کو تیار نہیں تھے لیکن پولیس کے سمجھانے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گوڈہ بھیج دیا گیا۔ ایس ڈی پی او چندر شیکھر آزاد نے کہا، "بظاہر یہ معاملہ خودکشی کا معلوم ہوتا ہے، لیکن پولیس تمام پہلوؤں کی مکمل جانچ کر رہی ہے، تحقیقات کی بنیاد پر مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔"
معاملے پر وزیر کا بیان
مہاگما کی ایم ایل اے اور جھارکھنڈ حکومت کی دیہی ترقی کی وزیر دیپیکا پانڈے سنگھ نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "ایک مدرسے میں 13 سالہ لڑکی کی مشتبہ موت کی خبر بہت افسوسناک ہے۔ اس معاملے کی مکمل جانچ ہونی چاہیے اور مجرم کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔"