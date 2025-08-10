سورت، گجرات: ریاست گجرات کے سورت ضلع میں ایک تانترک نے چلتی لگژری بس میں مبینہ طور پر ایک خاتون کی عصمت دری کی۔ اس واقعہ کے بعد متاثرہ خاتون نے اڈاجن پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم تانترک کو گرفتار کرلیا۔ خبر کے مطابق ملزم تانترک بوٹاڈ کا رہنے والا ہے اور اس نے کالا جادو اور غیر ضروری رسومات کے بہانے یہ گھناؤنا فعل کیا۔
پولیس ذرائع کے مطابق سورت کے اڈاجن میں رہنے والی ایک شادی شدہ خاتون کو اپنے والد کی رسم ادا کرنی تھی۔ اس کے لیے وہ بوٹاڈ ضلع کے گڈھا تعلقہ کے چیروڈا گاؤں کے تانترک گنگارام رام چرن داس لکشمی کے رابطے میں آئی۔ رسم کروانے کے لیے خاتون سورت سے بھاؤ نگر گئی جہاں اس کی ملاقات تانترک سے ہوئی اور اس نے رسم پوری کرائی۔
چلتی بس میں ایک سے زائد بار عصمت دری
پولیس کے مطابق تقریب کے بعد خاتون اور تانترک بھاؤ نگر سے سورت واپس آرہے تھے۔ دونوں ایک ہی لگژری بس میں سفر کر رہے تھے۔ اس سفر کے دوران تانترک گنگارام نے کالے جادو کے بہانے خاتون کو اپنے قبضے میں لے لیا اور چلتی بس میں ایک سے زائد بار اس کی عصمت دری کی۔
گنگارام رام چرن داس لکشمی کے خلاف عصمت دری کا کیس
سورت پہنچنے کے بعد متاثرہ نے ہمت دکھائی اور فوراً اڈاجن تھانے جا کر اس سلسلے میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے خاتون کی شکایت کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ملزم تانترک گنگارام رام چرن داس لکشمی کے خلاف عصمت دری کا مقدمہ درج کرکے اس کی تلاش شروع کردی۔
پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا
اڈاجن تھانے کے پولیس انسپکٹر کے مطابق پولیس نے شکایت ملنے کے چند گھنٹوں میں ہی ملزم تانترک کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس واقعہ نے ایک بار پھر توہم پرستی اور کالے جادو کے نام پر ہونے والی دھوکہ دہی اور مجرمانہ سرگرمیوں پر سوال اٹھائے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں مزید تفتیش جاری ہے۔