وقف ترمیمی ایکٹ معاملے میں سپریم کورٹ کا حکم درست اور بہترین: اعلیٰ حضرت یوتھ بریگیڈ
واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی تین اہم دفعات پر روک لگانے کا عبوری حکم صادر کیا ہے۔
Published : September 15, 2025 at 8:43 PM IST
نئی دہلی: اعلیٰ حضرت یوتھ بریگیڈ نے وقف ترمیمی ایکٹ معاملے میں سپریم کورٹ کے عبوری حکم کا خیر مقدم کیا ہے۔ تنظیم کے دہلی اکائی کے چیئرمین حضرت مولانا محمد افتخار حسین رضوی نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا، "یہ ان لوگوں کے لیے موزوں جواب ہے جو بھائی چارے کو توڑنے اور غیر ضروری تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ سپریم ہے اور عدالت عظمیٰ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ درست اور بہترین ہو گا۔"
وقف املاک کے حقوق پر بات کرتے ہوئے مولانا رضوی نے کہا کہ وقف اراضی اللہ کے نام پر رجسٹرڈ ہیں اور ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ "ضرورت مند لوگوں کو ان زمینوں پر مساوی حقوق حاصل ہیں۔ یہ کسی سرکاری استعمال کی جائیداد نہیں ہے، بلکہ عطیہ کردہ زمین ہے، جس کا مقصد صرف انسانیت کی خدمت ہے۔"
'وقف اراضی صرف ضرورت مندوں کے لیے ہوتی ہیں'
وہیں مولانا محمد شریف نے بھی عدالت کے فیصلے کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ پوری ذمہ داری اور شفافیت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ زمینیں اللہ کے نام پر عطیہ کی گئی ہیں، ان پر کسی کا ناجائز قبضہ نہیں ہے۔ بورڈ ان جائیدادوں کا صحیح طریقے سے انتظام کر رہا ہے۔ حکومت کی بار بار مداخلت کام میں رکاوٹ بنتی ہے اور یہ تشویش عدالت کے سامنے بھی رکھی گئی ہے۔
عرضی گزاروں نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ ترمیمی قانون وقف بورڈ کی خود مختاری کو متاثر کرتا ہے اور حکومت کو غیر ضروری اختیارات دیتا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے عارضی روک لگا کر اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنے کا اشارہ دیا ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وقف املاک کے انتظام اور حقوق کے تعلق سے حکومت اور بورڈ کی حدود کہاں تک ہوں گی۔
قانون کی کچھ دفعات پر روک
قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے پیر کو وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی تین متنازع دفعات پر عارضی روک لگا دی ہے تاہم عدالت نے پورے قانون کو معطل کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ اس معاملے پر حتمی فیصلہ تفصیلی سماعت کے بعد ہی آئے گا۔
چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی اور جسٹس اے جی مسیح کی سربراہی میں بنچ نے یہ حکم سنایا۔ بنچ کی جانب سے فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ بنچ نے محسوس کیا کہ قانون کی تمام شقوں کو روکنے کا کوئی معاملہ نہیں بنتا۔ بنچ نے کہا کہ اس نے کلکٹر کے وقف کا تعین کرنے کے اختیار، وقف کرنے کے لیے پانچ سال با عمل مسلمان کی شرط اور مرکزی و ریاستی وقف کونسل میں تین یا چار سے زیادہ غیر مسلموں کی تقرری پر روک لگا دی ہے۔
