بھوپال: مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے کانگریس کے ایم ایل اے عارف مسعود کو اندرا پریہ درشنی کالج معاملے میں سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ سپریم کورٹ نے کالج معاملے میں ایس آئی ٹی کی تحقیقات اور ایف آئی آر پر روک لگا دی ہے۔ 18 اگست کو جبل پور ہائی کورٹ نے اندرا پریہ درشنی کالج معاملے میں سخت تبصرہ کرتے ہوئے کانگریس ایم ایل اے کے خلاف 3 دن کے اندر ایف آئی آر درج کرنے اور تحقیقات کے لیے ایس آئی ٹی بنانے کا حکم دیا۔ اس کے خلاف کانگریس ایم ایل اے سپریم کورٹ پہنچے تھے۔
وویک تنکھا نے سپریم کورٹ میں اپنا فریق پیش کیا
سپریم کورٹ میں کانگریس ایم ایل اے کے معاملے کی سماعت ہوئی۔ اس دوران ایم پی اور سینئر ایڈوکیٹ وویک تنکھا، کپل سبل، ورون تنکھا نے کانگریس ایم ایل اے کا رخ پیش کیا۔ وویک تنکھا نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں راحت دیتے ہوئے کیس پر روک لگا دی ہے۔
ہائی کورٹ کے حکم پر ایف آئی آر درج کی گئی
جبل پور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد بھوپال کے کوہیفزا تھانے نے کانگریس ایم ایل اے کے خلاف جعلی دستاویزات کی بنیاد پر دھوکہ دہی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ جبل پور ہائی کورٹ نے بھوپال پولیس کو 3 دن کے اندر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف ریاستی حکومت نے بھی معاملے کی جانچ کے لیے اے ڈی جی سنجیو شامی کی قیادت میں ایک ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے۔
کیس کی سماعت کے دوران جبل پور ہائی کورٹ نے پایا کہ کانگریس ایم ایل اے عارف مسعود نے جعلی دستاویزات کے ذریعے کالج کی شناخت حاصل کی تھی۔ عدالت نے ایس آئی ٹی کو پورے معاملے کی جانچ کا حکم دیا۔
عارف مسعود ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے تھے
دراصل اندرا پریہ درشنی کالج کی پہچان کا یہ معاملہ پچھلے 20 سالوں سے چل رہا ہے۔ تحقیقات کے بعد ہائیر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جون 2025 میں کالج کی پہچان منسوخ کر دی تھی۔اس کے خلاف کانگریس کے ایم ایل اے ہائی کورٹ پہنچے تھے، لیکن کیس کی سماعت کے دوران حقائق کو دیکھ کر ہائی کورٹ نے حکومت کو پھٹکار لگائی اور تبصرہ کیا کہ 20 سال سے اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس کیس میں کرپشن جڑوں تک پھیل چکی ہے۔