سلطان پور میں چچا نے بھتیجے کو کیا قتل، بیوی کو بھی مارپیٹ کر کردیا زخمی، ناجائز تعلقات کا شبہ
شوہر پیسے کمانے کے بعد ایک ماہ قبل ہی ممبئی سے لوٹا تھا۔ بھتیجے کو بیوی کے ساتھ دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔
Published : October 8, 2025 at 7:51 PM IST
سلطان پور، اترپردیش: بھتیجے کو بیوی کے ساتھ دیکھ کر شوہر کو غصہ آگیا۔ اس نے اسے ڈنڈوں اور کلہاڑی سے مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی زخمی کر دیا۔ خاتون کو ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ملزم کو اپنی بیوی پر شک تھا۔ لیکن پھر اس نے دونوں کو ساتھ دیکھ لیا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔
یہ واقعہ بندھوا کلا تھانہ علاقہ کے تحت واقع بابوری گاؤں میں پیش آیا۔ گاؤں کا رہنے والا 30 سالہ رمیش منگل کو ایک دعوت میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ اے ایس پی اکھنڈ پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ جب رمیش دیر شام گھر واپس آیا تو اس نے اپنے بھتیجے 18 سالہ وشال کو اپنی بیوی وندنا کے ساتھ دیکھ لیا جو اسی گاؤں میں رہتی ہے۔
شور سن کر پڑوسی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے
رمیش نے وشال اور اپنی کی بیوی پر لاٹھیوں اور کلہاڑی سے حملہ کر دیا۔ وشال شدید زخمی ہو کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ رمیش نے اپنی بیوی کو بھی مارا پیٹا جس سے وہ شدید زخمی ہوگئی۔ شور سن کر اہل محلہ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ ان کی اطلاع کے بعد پولس پہنچی اور خاتون کو ضلع اسپتال میں داخل کرایا۔
وشال کے والد پنجاب میں رہتے ہیں
اے ایس پی نے بتایا کہ وشال کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ وشال اپنے بھائیوں ارون اور انشو کے درمیان درمیانی (منجھلا) لڑکا تھا۔ اس کی ماں، گیتا اور بہنیں، انتیما اور شانتیما، سب کا اس واقعے کے بعد رو رو کر برا حال ہے۔ وشال کے والد پنجاب میں مزدوری کرتے ہیں۔ بیٹے کے قتل کی خبر سن کر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔
رمیش نے دوسری شادی کی تھی
انسپکٹر انچارج دھرم ویر سنگھ نے بتایا کہ یہ واقعہ ناجائز تعلقات کے شبہ کی وجہ سے انجام دیا گیا ہے۔ رمیش ایک ماہ قبل ہی ممبئی سے گھر واپس آیا تھا اور وہاں مزدوری کرتا ہے۔ وندنا اور رمیش کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ رمیش کی پہلی شادی 12 سال قبل منیاری گاؤں کی ایک خاتون سے ہوئی تھی۔ بعد میں اختلافات کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے سات سال قبل وندنا سے دوسری شادی کی تھی۔
اسپتال میں داخل وندنا نے کہا کہ اس کے شوہر نے رمیش کو قتل کیا۔ وہ اس پر شک کرتا ہے۔ "جب ہم وشال کو بچانے گئے تو اس نے مجھے بھی مارا اور زخمی کر دیا۔"
بابولال نے رمیش کو گود لیا
رمیش کے والد بابولال گاؤں میں اپنی بہو کے ساتھ رہتے ہیں۔ بابولال کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے رمیش کو پیپر پور میں ایک رشتہ دار سے گود لیا تھا۔ رمیش کی عمر تب اس وقت تین سال تھی۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اکھنڈ پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ رمیش نے اپنی بیوی کو وشال کے ساتھ دیکھا، غصہ ہوا اور اسی وجہ سے اس کا قتل ہوا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔
