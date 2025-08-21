لکھنؤ: راجدھانی میں منعقدہ وزیر اعلی کے جنتا دربار میں جمعرات کو اس وقت ہلچل مچ گئی، جب غازی آباد سے اپنی پریشانی لے کر آئے فضائیہ کے ایک ریٹائرڈ اہلکار ستویر گرجر نے زہریلا مواد کھا لیا۔ ان کی حالت بگڑنے پر انہیں فوری طور پر سول اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ تاحال ان کی حالت اب بھی نازک ہے۔
غازی آباد کے سرولی تھانہ کے تحت لونی کے رہنے والے ستویر گرجر جمعرات کی صبح تقریباً 9 بجے یوگی کے جنتا دربار پہنچے۔ کچھ رشتہ دار بھی ان کے ساتھ تھے۔ تھوڑی دیر بعد ستویر نے وہاں موجود لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے زہر کھا لیا ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ اس کی اطلاع سکیورٹی افسران کو دی گئی۔ ساتویر کو فوری طور پر ایمبولینس میں سول اسپتال لے جایا گیا۔
ستویر کے ساتھ آنے والے لوگوں نے بتایا کہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے زہر پی لیا ہے۔ ستویر ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں۔ وہ سماجی کام بھی کرتے ہیں۔ اس کا اپنا گئو شالہ ہے۔ وہ 30 سے 35 آوارہ کتوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق ستویر نے محکمہ بجلی میں کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسی وجہ سے 25 دن پہلے ان کے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی۔ ستویر اس سے بہت پریشان تھے۔ ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹی کی شادی ہو چکی ہے۔
دوسری طرف اے سی پی حضرت گنج وکاس جیسوال نے بتایا کہ غازی آباد سے وزیر اعلی کے جنتا دربار آنے والے سابق فوجی اہلکار ستویر گرجر نے زہر کھا لیا۔ سکیورٹی اہلکاروں نے انہیں سول اسپتال میں داخل کرایا ہے۔ ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ستویر گرجر نے زہر کیوں کھایا۔ وہیں سول اسپتال کے سی ایم ایس ڈاکٹر راجیش کمار سریواستو نے بتایا کہ مریض کو جمعرات کی صبح اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ علاج جاری ہے۔
واضح رہے کہ لکھنؤ میں اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر گذشتہ آٹھ برسوں میں خودکشی اور خود سوزی کی کوشش کے کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ کیسز مختلف سماجی اور انتظامی مسائل سے متعلق ہیں، جن میں جائیداد کے تنازعات، پولیس کی بے عملی اور لاپرواہی اور ذاتی مسائل شامل ہیں۔
گذشتہ آٹھ برسوں میں آٹھ کیسز سامنے آئے
ان معاملات نے انتظامیہ اور سماج کے سامنے سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ جب سے یوگی آدتیہ ناتھ 2017 میں وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ان کی رہائش گاہ کے باہر جنتا دربار میں آنے والے لوگ اکثر دیکھے گئے ہیں۔ تاہم کئی لوگ مایوسی اور بے بسی میں ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے۔
ان آٹھ برسوں میں ایک شخص نے خود سوزی کر لی اور اس کی موت واقع ہو گئی، جب کہ سات دیگر نے آگ لگا کر یا زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ چند اہم کیسز درج ذیل ہیں۔
2018: اناؤ عصمت دری کیس میں خود سوزی کی کوشش
2018 میں ایک خاتون اور اس کے اہل خانہ نے وزیراعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر خود سوزی کی کوشش کی۔ خاتون نے اناؤ کے بی جے پی ایم ایل اے کلدیپ سنگھ سینگر اور اس کے بھائی پر اس کی عصمت دری کا الزام لگایا تھا۔ پولیس کی بے عملی اور دھمکیوں سے تنگ آکر انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ پولیس نے فوری مداخلت کرتے ہوئے انہیں بچایا اور کیس کو تحقیقات کے لیے لکھنؤ منتقل کر دیا گیا۔
2020: سسرال والوں سے پریشان خاتون کی خود سوزی کی کوشش
13 اکتوبر سنہ 2020 کو ایک 35 سالہ خاتون نے بی جے پی ہیڈ کوارٹر کے قریب خود سوزی کی کوشش کی، جو سی ایم آفس سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ مہاراج گنج کی اس خاتون نے اپنے سسرال والوں پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ پولیس نے اسے بچا کر سول اسپتال میں داخل کرایا جہاں بعد میں اس کی حالت مستحکم بتائی گئی۔
2021: مین پوری کے نوجوان کی خودکشی کی کوشش
12 اکتوبر 2021 کو مین پوری کے ویملیش کمار نے وزیراعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ انہوں نے ایس پی لیڈر پر زمینوں پر قبضبہ کرنے اور پولیس پر بے عملی کا الزام لگایا۔ پولیس اسے فوری طور پر ہسپتال لے گئی جہاں بعد میں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی۔
2024: اناؤ کی خاتون نے خودسوزی کر لی
چھ اگست 2024 کو اناؤ کی 40 سالہ انجلی جاٹاو نے جنیشور مشرا ٹرسٹ کے قریب خود سوزی کر لی جو سی ایم کی رہائش سے چند قدم دور ہے۔ وہ اپنے سسرال والوں کی ہراسانی اور پولیس کی بے عملی سے پریشان تھی۔ 11 اگست کو کے جی ایم یو میں 85 فیصد جھلس جانے کی وجہ سے اس کی موت ہوگئی۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ ایڈوکیٹ سنیل کمار، جسے پولیس نے گرفتار کیا تھا، نے اسے خود سوزی کے لیے اکسایا تھا۔
2025: پرتاپ گڑھ کی خاتون اور بچوں کی طرف سے خود سوزی کی کوشش
آٹھ مارچ 2025 کو پرتاپ گڑھ کی ریکھا مشرا نے اپنے دو بچوں کے ساتھ سی ایم کی رہائش گاہ کے قریب لامارٹ چوراہے پر خود سوزی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے گاؤں والوں کے خلاف اس کی زمین پر قبضہ کرنے کی شکایت کی تھی۔ پولیس نے اسے اور بچوں کو بچا لیا۔ خاتون نے بعد میں معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اسے گمراہ کیا گیا تھا۔
ان تمام کیسز میں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے زیادہ تر لوگوں کو بچایا اور تحقیقات شروع کیں۔ اناؤ کیس میں وکیل سنیل کمار کی طرح کچھ معاملات میں ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔
یہ معاملات انتظامی بے عملی اور سماجی مسائل کی سنگینی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سی ایم یوگی نے عہدیداروں کو واضح حکم دیا ہے کہ ضلع میں عہدیداروں کو وقت پر مقدمات کی سماعت کرنی ہوگی تاکہ لوگوں کو لکھنؤ نہ آنا پڑے۔
خودکشی کوئی حل نہیں ہے: اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں، یا کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو ذہنی و جذباتی مدد کی ضرورت ہے، تو فوری طور پر سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7 دستیاب) یا ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں، جو پیر تا ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے۔