سفیان نے سنت پریمانند کے لیے دعا کی، دھمکیاں ملنے پر کہا: میں مہاراج جی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں
Published : October 14, 2025 at 11:43 AM IST
الہٰ آباد/سہارنپور: شہر کے نخاس کونا کے ایک نوجوان سفیان الہٰ آبادی نے سعودی عرب کے مدینہ میں سنت پریمانند مہاراج کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے اپنے موبائل فون پر ان کی تصویر دکھا کر دعا کی ویڈیو شیئر کی۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اب سفیان کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں مل رہی ہیں۔ دھمکیاں ملنے پر سفیان نے کہا کہ وہ اپنے نیک کام میں ثابت قدم ہے اور مہاراج جی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس دوران دیوبندی علماء نے بھی پریمانند مہاراج کی تعریف کرتے ہوئے ان کی درازیٔ عمر کی دعا کی ہے۔
اکتوبر 2025 میں عمرہ پر جانے والے سفیان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مدینہ سے ایک ویڈیو شیئر کی۔ اس میں وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر پریمانند مہاراج کے لیے دعا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر پوسٹ کی گئی 1 منٹ 20 سیکنڈ کی ویڈیو میں، سفیان نے پریمانند کی تصویر دکھائی اور پوچھا، "آپ سب انہیں جانتے ہیں۔" یہ ہمارے پریمانند مہاراج ہیں۔ وہ ہمارے ہندوستان کے بہت اچھے آدمی ہیں۔ ہم انہیں پسند کرتے ہیں۔
پریمانند مہاراج کے لیے دعائیں
ویڈیو میں، سفیان کہتے ہیں، "ہم الہٰ آباد سے ہیں، جہاں گنگا جمنی ثقافت بہتی ہے۔ اس وقت، ہم سعودی عرب کے اس مقام پر ہیں (یعنی مدینہ کی المسجد النبوی) جہاں تمام نجاستیں، میل کچیل دھل جاتے ہیں۔ کیا ہندو ہو یا کیا مسلمان، ہر ایک کو صرف انسان ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف ایک سچے انسان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ہم اللہ کے سچے انسان پریمانند کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔"
دھمکیاں بھی، لیکن حامیوں کی بھرمار
سفیان نے کہا کہ ویڈیو شیئر کرنے کے بعد اسے دھمکیاں ملنا شروع ہوگئیں۔ انہوں نے یہ معلومات اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیں۔ اس کے بعد انہیں حمایت میں ہزاروں تبصرے ملے۔ سفیان نے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جواب میں سفیان نے کہا، "لوگوں کی شناخت ان کے ماتھے پر لگے چندن اور ٹوپی سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں مہاراج جی کے لیے اپنا گلا بھی کٹوا دوں گا۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریمانند مہاراج ایک سچے آدمی ہیں اور ہمیشہ اچھائی کی بات کرتے ہیں۔
دیوبندی علماء کی دعاؤں کی اپیل
ہندو برادری سنت پریمانند مہاراج کی صحت یابی کے لیے پوجا اور رسومات ادا کر رہی ہے۔ اسلامی مذہبی رہنما بھی ان کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دیوبندی عالم قاری اسحاق گورا نے سنت پریمانند جی مہاراج کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خدا سے گہرا تعلق ہے اور وہ کئی طریقوں سے مذہب پر عمل پیرا ہیں۔
سنت کا لبادہ اوڑھ کر سیاست
علماء نے کہا کہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، بہت سے مذہبی رہنما سنت کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کرتے ہیں۔ دریں اثنا، سنت پریمانند مہاراج واحد پنڈت ہیں جن کا خدا سے براہ راست تعلق ہے۔ ان کی صحت کافی عرصے سے خراب ہے۔ سنت پریمانند مہاراج بہت اچھے انسان ہیں۔ ہم بھی ان کی صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں۔ ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں۔