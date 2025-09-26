پولیس انسپکٹر کی بیوی نے خودکشی کر لی۔ ان کی شادی 10 ماہ قبل ہوئی تھی
ساسارام میں ایک سب انسپکٹر کی بیوی نے خودکشی کر لی ہے۔ ان کی شادی صرف 10 ماہ قبل ہوئی تھی۔ تفتیش جاری ہے۔
Published : September 26, 2025 at 12:03 PM IST
بہار کے سا سارام میں انسپکٹر کی بیوی نے خود کشی کر لی وا قعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تفتیش شروع کردی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ کارگھر تھانہ علاقہ میں پیش آئے اس واقعہ سے صدمے اور غم کا ماحول ہے۔ پولیس خودکشی کے پیچھے محرکات کی تحقیقات کر رہی ہے۔
کارگاہ پولیس اسٹیشن میں دو سال سے تعینات: اس واقعہ نے پورے تھانے کے احاطے میں ہلچل مچا دی ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ساسارام کے سب ڈویژنل پولیس آفیسر کمار ویبھو پولیس اسٹیشن پہنچے اور معاملے کی جانچ کررہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شوہر گیان دیپ دو سال سے کارگاہ پولیس اسٹیشن میں تعینات ہے۔ گیان دیپ کی شادی 18 نومبر 2024 کو ہوئی تھی۔ تاہم خودکشی کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔
سب انسپکٹر رات گئے اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تو اس نے بیوی کی لاش کع دیکھا۔ اس کے بعد سینئر پولیس افسران کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ مقدمہ خاندانی کشیدگی سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ خاتون اصل میں ویشالی ضلع کے حاجی پور کی رہنے والی تھی۔ اس کے سسرال والے مظفر پور کے پارو تھانہ علاقے میں رہتے ہیں۔ شادی کے بعد وہ روہتاس ضلع میں اپنے شوہر گیان دیپ کے ساتھقیام پزیر تھی۔
-روشن کمار، روہتاس ایس پی نے بتایا کہ ہمیں کیس کے بارے میں معلومات ملی ہیں۔ متوفی کے اہل خانہ کو مطلع کر کے بلایا گیا ہے۔ ایف ایس ایل کی ٹیم اہل خانہ کی موجودگی میں جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرے گی۔ میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا۔ لواحقین کی جانب سے درخواست ملنے پر کیس میں مزید کارروائی کی جائے گی۔
مزید پڑھیں: باپ تین ماہ سے کر رہا تھا بیٹی کی عصمت دری، لڑکی ہوگئی حاملہ، ایف آئی آر درج ہوتے ہی ملزم فرار
نوٹ: زندگی قیمتی ہے، اور اگر آپ کسی قسم کے ذہنی تناؤ کا سامنا کر رہے ہیں، تو فوراً مشاورت کریں۔ دماغی صحت کے مسائل کو اکثر نظر انداز کیاجاتا ہے۔ لوگ طبی مشورہ لینے میں ہچکچاتے ہیں۔ اس سے صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں منفی خیالات میں اضافہ ہوتا ہے اور خودکشی جیسے خطرناک واقعات پیش آتے ہیں، ایسے خیالات اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ اپنے وشتے داروں سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو پھر بھی راحت نہیں ملتی ہے تو بلا تاخیر ان ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کریں۔
سنیہا فاؤنڈیشن ہیلپ لائن نمبر: 04424640050 (دستیاب 24x7)
جیون آستھا ہیلپ لائن: 18002333330
ٹیلی ہیومن ہیلپ لائن نمبر: 1800914416
iCall، TISS Tata Institute of Social Sciences: 9152987821
ای میل: icall@tiss.edu
فیس بک: iCALL سائیکو سوشل ہیلپ لائن
مثال کے طور پر: @iCALLhelpline
NIMH ہیلپ لائن: 988