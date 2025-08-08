Essay Contest 2025

اے ایم یو میں طلباء کا ہنگامہ، نماز جمعہ پڑھنے سے روکنے پر پولیس سے جھڑپ، لاٹھی چارج - AMU STUDENT PROTEST

طلبہ 6 روز سے فیس میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔پولیس کو کیمپس میں بلانے پر طلبہ مشتعل ہوگئے۔

اے ایم یو میں طلباء کا ہنگامہ، نماز جمعہ پڑھنے سے روکنے پر پولیس سے جھڑپ، لاٹھی چارج
اے ایم یو میں طلباء کا ہنگامہ، نماز جمعہ پڑھنے سے روکنے پر پولیس سے جھڑپ، لاٹھی چارج (Image Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 8, 2025 at 8:58 PM IST

علی گڑھ: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) میں فیسوں میں اضافے کے خلاف طلباء کا 6 روزہ احتجاج جمعہ کو پرتشدد ہو گیا۔ طلباء باب سید پر نماز جمعہ ادا کرنا چاہتے تھے لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ اس سے طلباء مشتعل ہوگئے اور انہوں نے ہنگامہ شروع کردیا۔

جب ہنگامہ بڑھ گیا تو پولیس نے دو طلباء کو اٹھا لیا۔ اس سے ہنگامہ مزید بڑھ گیا۔ پولیس نے لاٹھی چارج کیا جس سے افراتفری پھیل گئی۔ یونیورسٹی کے باب سید پر طلبہ دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ فورسز کی بڑی تعداد تعینات ہے۔ احتجاج کرنے والے طلباء نے پراکٹریل ٹیم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔

طلباء اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔
طلباء اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ (Image Source: ETV Bharat)

طلبہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا: انجینئرنگ کے طالب علم فیصل تیاگی اور ریسرچ اسکالر احمد فراز رازی نے کہا کہ فیسوں میں بے لگام اضافے سے طلبہ پریشان ہیں۔ ہم گزشتہ 6 دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ آج پروکٹوریل ٹیم نے پولیس کو بلایا۔ طلباء نے احتجاج کیا تو انہوں نے بدسلوکی شروع کردی۔ پولیس نے پراکٹریل ٹیم کی موجودگی میں دو طلباء کو بھی حراست میں لے لیا۔

مطالبہ پورا نہ ہوا تو احتجاج جاری رہے گا: فیصل تیاگی نے کہا کہ پراکٹر ٹیم نے ہم پر لاٹھی چارج کیا اور ہمیں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ دو روز قبل پراکٹر ٹیم نے طالبات کے ساتھ بدسلوکی بھی کی تھی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ آج انہیں نماز پڑھنے سے روکنے کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم پراکٹر ٹیم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انتظامیہ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فیس میں اضافہ فوری واپس لیا جائے بصورت دیگر احتجاج اسی طرح جاری رہے گا۔

کیمپس میں بڑی تعداد میں فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔
کیمپس میں بڑی تعداد میں فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ (Image Source: ETV Bharat)

تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل: پراکٹر پروفیسر محمد وسیم علی نے طلبہ کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی طالب علم کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا گیا۔ طلباء نے مساجد میں نماز ادا کی۔یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کمیٹی بنا دی ہے۔ جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔

پولیس نے ماحول خراب کرنے والے طلبہ کو حراست میں لے لیا: پراکٹر پروفیسر وسیم علی نے کہا کہ یونیورسٹی نے فیسوں میں اضافے کا فیصلہ بہت غور و خوض کے بعد کیا ہے۔ پولیس اپنا کام امن و امان کو مدنظر رکھتے ہوئے کرتی ہے۔ جب کچھ طلباء نے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ نماز کی جگہ پر نماز ادا کی جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں نے یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی۔ یونیورسٹی میں لاٹھی چارج نہیں ہوا۔ یہ ایک افواہ ہے اور یونیورسٹی کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔

سی او سول لائن سروم سنگھ نے کہا کہ پولیس کیمپس میں داخل نہیں ہوئی۔ اطلاع یہ تھی کہ مذہبی فسادات کرانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک یا دو طالب علم پرتشدد ہو گئے جنہیں پراکٹریل ٹیم نے حراست میں لے لیا۔ کسی بھی قسم کا مذہبی زاویہ دینا غلط ہے۔ اس وقت جائے وقوعہ پر امن ہے۔

