کاشی پور: اتراکھنڈ کے اودھم سنگھ نگر ضلع کے کاشی پور میں اس وقت شہر میں ہلچل مچ گئی جب کنڈیشوری روڈ پر واقع ایک بڑا پرائیویٹ اسکول گولی کی آواز سے ہل گیا۔ بتایا گیا کہ اسکول کے ایک طالب علم نے استاد گگن سنگھ کو نشانہ بناتے ہوئے گولی چلائی۔ جس سے سکول میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ استاد کو گولی لگتے ہی افراتفری کا ماحول تھا۔ زخمی ٹیچر گگن دیپ سنگھ کو فوری طور پر نجی اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر مسلسل ان کی نازک حالت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ٹیچر کی گردن میں پھنسی گولی آپریشن کے بعد نکال لی گئی۔
بدھ کو استاد گگن دیپ سنگھ کوہلی صبح 9.45 بجے کنڈیشوری روڈ پر واقع شہر کے ایک معروف سینئر سیکنڈری اسکول میں فزکس کی کلاس لینے پہنچے۔ وقفہ کے بعد وہ کلاس روم سے نکلنے ہی والے تھے کہ ایک طالب علم نے ٹفن باکس سے بندوق نکالی اور ان پر فائرنگ کر دی۔ طالب علم نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اساتذہ نے اسے پکڑ لیا۔ زخمی ٹیچر کو نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اے ایس پی ابھے سنگھ نے بتایا کہ ٹیچر کی جانب سے نابالغ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسے پولیس کی حفاظت میں لے جایا گیا ہے۔
پستول لنچ باکس میں چھپا کر لائی گئی تھی:
دراصل نجی اسکول انتظامیہ نے پولیس کو اس معاملے کی دیر سے اطلاع دی۔ جس کی وجہ سے اسکول میں پیش آنے والے واقعے کا پہلے پتہ نہیں چل سکا۔ معاملہ پولیس تک پہنچا تو پولیس تیزی سے متحرک ہوگئی۔
پولیس پوچھ گچھ کے دوران طالب علم نے بتایا کہ-
ملزم طالب علم نے بتایا کہ پستول گھر کی الماری میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے الماری سے پستول نکال کر ٹفن میں رکھا اور سکول لے آیا۔
ملزم طالب علم کے والد سے پوچھ گچھ:
ملزم طالب علم کے والد بھی واقعہ کے بعد فرار ہو گیا۔ تاہم بعد میں وہ واپس آگئے۔ پولیس ملزم کے والد سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے کہ گھر میں پستول کیسے آئی۔
ملزم طالب علم کا والد کسان ہے:
پولیس کے مطابق استاد کو گولی مارنے والے ملزم طالب علم کے والد کسان ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم طالب علم دو بہنوں اور ایک بھائی میں سب سے چھوٹا ہے۔ بڑی بہن شادی شدہ ہے۔ جبکہ ایک بہن انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد کینیڈا چلی گئی ہے۔
پولیس کے مطابق ملزم کے والد کے خلاف کئی سال قبل اقدام قتل اور سڑک حادثہ کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملزم طالب علم کے والد کے خلاف گزشتہ کئی سالوں سے کوئی مقدمہ درج نہیں ہے
واقعے کی اصل وجہ تاحال معمہ ہے۔ لیکن اس دلخراش واقعے نے پورے معاشرے میں تعلیمی اداروں کی سلامتی پر بڑے اور سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس واقعہ نے لوگوں کے دلوں میں گہرا زخم چھوڑا ہے اور اردگرد کا ماحول خوف اور بے اعتمادی سے بھرا ہوا ہے۔
پولیس کر رہی ہے جانچ: جیسے ہی پولیس کو واقعہ کی اطلاع ملی، پولیس فورس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ جائے وقوعہ کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی۔ عہدیداروں نے واضح کیا کہ ہر پہلو کی تہہ تک جانے کی کوشش کی جائے گی کہ طالب علم نے کن حالات اور ذہنی دباؤ میں اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ سکول انتظامیہ خود شدید صدمے میں ہے اور معاشرے میں اٹھنے والے سوالات کا سامنا کرنے پر مجبور ہے۔
فرانزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کیے:
اس سنسنی خیز واقعے کے بعد فرانزک ٹیم نے اسکول پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے۔ اس دوران کرائم سین بھی بنا۔ پولیس ٹیم کو 315 بور پستول اور کارتوس برآمد ہوا۔
ٹیچر نے دو دن پہلے طالب علم کو تھپڑ مارا تھا، تفتیش کے دوران پولیس کو پتہ چلا کہ-
پیر کو فزکس کی کلاس میں استاد نے طالب علم سے ایک سوال پوچھا تھا۔ جواب دینے کے باوجود استاد نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اس نے کلاس میں تھپڑ مارے جانے کو اپنی توہین سمجھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے طالب علم نے استاد کو گولی مار دی۔
کاشی پور کے اسکول آج بند:
اس واقعے کے بعد غیر تسلیم شدہ اسکولوں کے ایگزیکٹو نے ہنگامی میٹنگ بلائی اور صورتحال پر سنجیدگی سے تبادلہ خیال کیا۔ تمام ممبران نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔
اب سیکورٹی کو اولین ترجیح دینا ہو گی۔ میٹنگ کے بعد متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ کاشی پور کے تمام غیر تسلیم شدہ اور تسلیم شدہ اسکول آج مکمل طور پر بند رہیں گے اور بڑے پیمانے پر امن احتجاج کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے ذریعے معاشرے اور حکومت کو یہ پیغام دیا گیا کہ تعلیمی ادارے مزید خاموشی اختیار نہیں کریں گے اور ایسے واقعات کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس قدم کو پورے خطے میں اس بات کی ایک بڑی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اب سکول نہ صرف تعلیم کے معاملے پر بلکہ سکیورٹی کے معاملے پر بھی متحد ہو کر آواز اٹھائیں گے۔
سخت پالیسی نافذ کرنے کا مطالبہ:
میٹنگ کے بعد اساتذہ اور منتظمین نے واضح طور پر کہا کہ یہ تحریک احتجاج کی شکل نہیں ہے بلکہ امن و سلامتی کی اپیل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آگیا ہے کہ اسکولوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سخت قوانین اور پالیسیوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ اساتذہ کی زندگی کو صرف پڑھائی تک محدود سمجھنا ناانصافی ہے، ان کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی طلباء کی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت قوانین اور تعزیری دفعات بنائے جائیں تاکہ کوئی بھی طالب علم یا باہر کا عنصر ایسی جرات مندانہ حرکت کرنے سے پہلے سو بار سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ حفاظتی انتظامات کو مضبوط بنانا اب صرف ایک آپشن نہیں بلکہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔
کاشی پور کے ایک پرائیویٹ اسکول میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک استاد کو گولی مار دی گئی ہے۔ ٹیچر کی شکایت پر ملزم نابالغ طالب علم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسے پولیس کی حفاظت میں لے جایا گیا ہے۔ پولیس ہر زاویے سے تفتیش کر رہی ہے۔
کاشی پور واقعہ نے ایک نئی بحث کو جنم دیا: گگن سنگھ پر حملے نے پورے سماج کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس واقعے نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا آج کے دور میں اسکول واقعی محفوظ ہیں؟ اساتذہ اور طلبہ کے تحفظ کے بغیر پورا نظام تعلیم نامکمل ہے اور اس واقعہ نے اس حقیقت کو سب کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ کاشی پور کے اس واقعہ نے جس بحث کو جنم دیا ہے اس نے نہ صرف والدین اور اساتذہ کو بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب تعلیم اور سلامتی دونوں کو یکساں ترجیح دینا ہو گی۔
لوگوں کی توجہ اب اس بات پر ہے کہ پولیس کی تفتیش کس سمت جاتی ہے اور ریاستی حکومت مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا ٹھوس قدم اٹھاتی ہے۔ کاشی پور کے ایک پرائیویٹ اسکول کا یہ ہولناک واقعہ آنے والے وقت میں تعلیم کی دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ بچوں اور اساتذہ کی حفاظت کو یقینی بنائے بغیر علم کی روشنی ادھوری رہے گی۔