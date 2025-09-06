سینے میں پھنسی ہوئی چھری کے ساتھ طالب علم پہنچا تھانے، تین گرفتار

دہلی کے پہاڑ گنج میں ایک 15 سالہ لڑکے کو اسکول کے گیٹ کے باہر چاقو سے مارنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔
Published : September 6, 2025 at 5:28 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے پہاڑ گنج میں ایک 15 سالہ لڑکے کو اسکول کے گیٹ کے باہر انتقامی حملے میں چاقو سے وار کیا گیا۔ پولیس نے اس حملے کو انتقامی حملہ قرار دیا۔ یہ واقعہ 4 ستمبر کو پیش آیا تھا اور پولیس نے تین نابالغوں کو گرفتار کیا ہے۔
پولیس نے بتایا کہ متاثرہ، آرام باغ کے ایک اسکول کا طالب علم تھا، پہاڑ گنج تھانے پہنچا جس کے سینے میں چھری ابھی تک پھنسی ہوئی تھی۔ اسے فوری طور پر کلاوتی سرن اسپتال لے جایا گیا اور بعد میں آر ایم ایل اسپتال ریفر کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے چھری کو کامیابی سے ہٹا دیا۔ پولیس نے بتایا کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
انتقامی حملہ: متاثرہ کے بیان کے مطابق، تین نابالغوں نے اسے اسکول کے گیٹ کے قریب بلایا جہاں جھگڑا ہوا اور پھر انہوں نے اس پر حملہ کردیا۔ جھگڑے کے دوران ان میں سے ایک نے اس پر چاقو سے وار کیا جبکہ دوسرے نے اسے پکڑ لیا۔ موقع سے متاثرہ کو دھمکی دینے کے لیے استعمال ہونے والی بیئر کی ایک ٹوٹی ہوئی بوتل بھی برآمد ہوئی ہے۔
چھاپے اور مقامی معلومات کی بنیاد پر تینوں نابالغوں کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ پرانی دشمنی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ حملہ آور نابالغ کا خیال تھا کہ متاثرہ نے کچھ دن پہلے لڑکوں کے ایک گروپ کو اس پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا تھا۔
دہلی میں قتل کے دو اور واقعات
آپ کو بتا دیں کہ شمال مشرقی دہلی کے ہرش وہار تھانہ علاقے کے پرتاپ نگر میں دو لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کی جا رہی ہے۔
مرنے والوں کی شناخت سدھیر عرف بنٹی (35) اور رادھے پرجاپتی (30) کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں دور کے بھائی ہیں اور علاقے میں پارکنگ اٹینڈنٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ دہلی میں حالیہ دنوں میں قتل کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔
دہلی کے روہنی علاقے میں 30 اگست کو دوہرے قتل کا معاملہ سامنے آیا تھا جس میں ماں بیٹی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ داماد پر بیوی اور ساس کو چھری کے وار کر کے قتل کرنے کا الزام ہے۔ یہ معاملہ کے این کاٹجو پولیس اسٹیشن کے تحت روہنی سیکٹر 17 علاقے میں سامنے آیا ہے۔