احمد آباد، گجرات: اسکولوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کے درمیان لڑائی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اب جب یہ لڑائیاں جان لیوا تشدد میں تبدیل ہونے لگتی ہیں تو تشویش بڑھ جاتی ہے۔ احمد آباد، گجرات کے ایک واقعے نے والدین اور اساتذہ کو چونکا دیا ہے۔ آٹھویں جماعت کے کچھ طلباء نے دسویں جماعت کے طالب علم کو چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد مشتعل لوگوں نے لاش رکھ کر احتجاج کیا۔ اسکول کے احاطے میں توڑ پھوڑ کی۔
واقعہ کیا ہے
یہ واقعہ احمد آباد کے کھوکھرا علاقے کے ایک نجی اسکول کا ہے۔ خبر کے مطابق، 10ویں کلاس کا ایک طالب علم جو اسکول ختم ہونے کے بعد گھر جا رہا تھا، 8ویں کلاس کے طالب علم اور اس کے کچھ دوستوں نے حملہ کر دیا۔ حملہ آور طالب علم نے اس پر چاقو سے وار کیا جس کی وجہ سے دسویں جماعت کا طالب علم شدید زخمی ہو گیا۔ حملے کے بعد زخمی طالب علم بھاگ کر اسکول کیمپس میں داخل ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا، لیکن آج صبح اس کی موت ہوگئی۔
حملہ آور نے پہلے سے تیاری کرکے آیا تھا
سکیورٹی گارڈ نے انتظامیہ اور پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے نابالغ ملزم کو جووینائل ایکٹ کے تحت حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول طالب علم اور ملزم طالب علم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ چند روز قبل حملہ آور طالب علم سے اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ اسی تنازعہ کی وجہ سے کل اسکول ختم ہونے کے بعد منیشا سوسائٹی کے قریب دوبارہ تصادم ہوا۔ اس دوران حملہ آور نے چاقو سے حملہ کر دیا۔ جو پہلے سے تیاری کرکے آیا تھا۔
اسکول میں توڑ پھوڑ
اس واقعہ کے بعد طلباء کے والدین اور مقامی باشندوں نے آج صبح سے ہی اسکول کے احاطے میں شدید احتجاج کیا۔ اس دوران اسکول کے کمرے اور احاطے میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ مہلوک طالب علم کی ارتھی نکالی گئی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
تفتیش احمد آباد کرائم برانچ کو سونپی گئی
منی نگر کے اسکول میں طالب علم کے قتل کیس کی تحقیقات کرائم برانچ کو سونپ دی گئی۔ احمد آباد کرائم برانچ جے سی بی شرد سنگھل نے بتایا کہ متوفی کے اہل خانہ کے مطالبہ کے مطابق تحقیقات کرائم برانچ کو سونپ دی گئی ہے۔ اس معاملے میں ایک نابالغ سمیت دو ملزمان حراست میں ہیں۔ ایک اور نوجوان نابالغ ملزم کی مدد کرتا پایا گیا ہے۔ قتل میں استعمال ہونے والے ہتھیار کو کرائم برانچ نے ضبط کر لیا ہے۔
مقامی پولیس کی موجودگی میں توڑ پھوڑ
اس واقعہ میں ایک چونکا دینے والا پہلو بھی سامنے آیا ہے۔ طالب علم بھاگ کر اسکول پہنچ گیا۔ اسکول انتظامیہ نے پانی کا ٹینکر منگوا کر وہاں بہتے ہوئے خون کو صاف کرایا۔ کرائم برانچ شواہد کو مٹانے کی کوشش کرنے والے اسکول آپریٹرز، پرنسپل اور دیگر ذمہ داروں سے بھی تفتیش کرے گی۔ کرائم برانچ اسکول میں توڑ پھوڑ کرنے والے سماج دشمن عناصر سے بھی تفتیش کرے گی۔ توڑ پھوڑ مقامی پولیس کی موجودگی میں کی گئی۔
سیاستدان کیا کہتے ہیں
کانگریس کے چیف ترجمان ڈاکٹر منیش دوشی نے اس واقعہ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ تشویشناک بات ہے کہ بچے کلاس میں ہتھیار لاتے ہیں۔ اسکولوں میں گاندھی جی کی عدم تشدد اور اقدار کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ تشدد کے واقعات تشویشناک ہیں اور تنہائی بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ حکومت اور تعلیمی اداروں کو بچوں کی ہمہ گیر ترقی پر توجہ دینی چاہیے۔"
بی جے پی کے دور میں اسکولوں میں بھی بچے محفوظ نہیں
عام آدمی پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر کرن باروٹ نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اسکول انتظامیہ کی غفلت سے ایک طالب علم جان کی بازی ہار گیا۔ کیا بی جے پی کے دور میں اسکولوں میں بھی بچے محفوظ نہیں ہیں؟ احمد آباد کو محفوظ ترین شہر کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ احمد آباد میں پچھلے کچھ سالوں میں کئی سنگین جرائم ہوئے ہیں، حکومت کو اب امن و امان پر توجہ دینی ہوگی۔