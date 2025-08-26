ٹیچر کی دھمکی، میری کوچنگ میں پڑھو ورنہ فیل کر دوں گا، ڈپریشن کا شکار طالبہ اسپتال میں زیر علاج، سکول کا نام سن کر ڈر گئی

پریاگ راج: اترپردیش کے پریاگ راج نینی علاقے کے ایک اسکول میں زیر تعلیم 12ویں جماعت کی طالبہ ٹیچر کی ہراسانی سے ڈپریشن میں چلی گئی۔ وہ اسکول کا نام بتاتے ہی ڈر جاتی ہے۔ طالب علم گزشتہ پانچ دنوں سے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ طالبہ کا کہنا ہے کہ ٹیچر اسے کلاس میں فیل کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آن لائن کوچنگ سے کچھ نہیں ہوگا، میری کوچنگ میں پڑھو ورنہ میں تمہیں فیل کردوں گا۔ طالب علم کے والد نے نینی تھانے میں شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
معاملہ نینی علاقہ کے نائی بازار میں واقع سرسوتی ششو ودیا مندر اسکول کا ہے۔ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ فزکس کے استاد منیش دویدی اس پر کوچنگ لینے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ بیٹی آن لائن کلاسز میں شرکت کرتی ہے۔ اس کی کلاس میں پڑھنے والے کچھ طلباء آن لائن کلاسز میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ اس معاملے کو لے کر ٹیچر منیش طلبہ کو ہراساں کرتے ہیں۔
والد نے کہا ٹیچر نے مجھے کلاس میں مارا:
باپ نے کہا بیٹی 6 دن پہلے کلاس میں گئی تھی۔ ٹیچر منیش نے اسے دیگر طلبہ کے سامنے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم آن لائن کلاسز کرو، میں دیکھوں گا کہ تم کیسے پاس ہوتے ہو۔ پرنسپل بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایک دن اس نے اسے مارا بھی۔ اسے کلاس میں مرغی کی طرح کھڑا کیا جاتا ہے۔ باپ نے کہا، ان کی بیٹی ان سب باتوں سے خوفزدہ ہے اور افسردہ ہوگئی ہے۔ وہ پچھلے پانچ دنوں سے اسپتال میں داخل ہے۔ جیسے ہی ہم اسکول کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ڈر جاتی ہے۔
کہانی بدل رہی ہے:
اسکول منیجر کریتی پرکاش دویدی نے کہا کہ یہ الزام جھوٹا ہے۔ میں طالبہ کی خراب صحت کی اطلاع ملنے کے بعد اس سے ملنے اسپتال گئی۔ میں نے بھی اس سے بات کی۔ وہ بار بار اپنی کہانی بدل رہی ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اس سے بات کریں گے۔ جو بھی قصوروار پایا جائے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
ملزم استاد نے کہا- میں کوچنگ نہیں پڑھاتا ہوں :
ملزم استاد منیش دویدی نے کہا کہ مجھ پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ میں نے کبھی کسی طالب علم کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا۔ میں کہیں کوچنگ نہیں پڑھاتا ہو۔ لڑکی پڑھائی میں بہت اچھی ہے، میں نے ہمیشہ اس کی مدد کی ہے۔ ڈی سی پی یمناپر وویک چند یادو نے کہا کہ خاندان نے یہ الزام لگایا ہے۔ تفتیش اے سی پی کرچنا کو سونپی گئی ہے۔ جو بھی قصوروار پایا گیا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔