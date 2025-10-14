لکھنؤ میں شیعہ عالم مولانا کلب جواد پر پتھراؤ، ایف آئی آر درج
مولانا کلب جواد کا الزام ہے کہ حملہ آوروں نے معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کے لیے مذہبی نعرے بھی لگائے۔
لکھنؤ: اترپردیش پولیس کے مطابق، شیعہ عالم مولانا کلب جواد اور ان کے حامیوں پر اس وقت پتھر اور اینٹیں پھینکی گئیں جب مذہبی رہنما عباس باغ علاقے میں واقع کربلا میں ایک مبینہ غیر قانونی تعمیر کا معائنہ کرنے گئے تھے۔
پیر کو ہونے والے اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک کار کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔
واقعے کے بعد مولانا کلب جواد نے پولیس پر لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے اپنے حامیوں کے ساتھ جائے وقوعہ پر دھرنا دیا۔ انہوں نے ایک سینئر افسر کی طرف سے حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کے بعد اپنا دھرنا ختم کیا۔
اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او)، ٹھاکر گنج، اوم ویر سنگھ چوہان نے کہا کہ حملے کے سلسلے میں شکایت موصول ہوئی ہے۔
کربلا کے نگراں صارم مہدی کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کے مطابق، جواد مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیر کی جانب جارہے تھے جب ان کے ساتھ ان کے حامیوں پر حملہ کیا گیا۔
کلب جواد نے کیا کہا:
جواد نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ کربلا پہنچنے کے چند لمحوں بعد ان پر حملہ کیا گیا۔
انہوں نے کہا، "میں ایک غیر قانونی تعمیر کے بارے میں سن کر عباس باغ میں کربلا گیا تھا۔ جیسے ہی میں پہنچا، مجھے مافیا کے شرپسند عناصر نے نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ، حملہ آوروں نے حالات کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کے لیے مذہبی نعرے بھی لگائے،"۔
مولانا کلج جواد نے دعویٰ کیا کہ انھوں نے چند ماہ قبل "انہی عناصر" کے خلاف پولیس کو شکایت کی تھی، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔
انہوں نے کہا، "اگر پولیس پہلے ان عناصر کے خلاف کارروائی کرتی تو آج کا واقعہ رونما نہ ہوتا۔"
انہوں نے کہا، "اگر پولیس اس بار ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہی تو ہم عدالت کا رخ کریں گے۔ ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، اور پولیس کو اب کارروائی کرنی ہوگی۔"
اس سے قبل جواد نے دھرنے میں صحافیوں کو بتایا کہ ان پر "غنڈوں" نے حملہ کیا تھا اور پولیس نے حملے کا جواب دینے میں تاخیر کی۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ حملہ ان کی جان پر حملہ تھا۔
شیعہ عالم دین نے کہا کہ انہیں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی مہم پر پورا بھروسہ ہے اور امید ہے کہ کربلا کی سرزمین پر سے تجاوزات بھی ہٹا دی جائیں گی۔
پولیس نے ایف آئی آر درج کی:
اے ڈی سی پی ویسٹ دھننجے کشواہا نے بتایا کہ کربلا عباس باغ کے نگراں سید صارم نے واقعہ کے تعلق سے ٹھاکر گنج پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت میں پنکج، مزمل، شازان، رچیت ٹنڈن اور سراج سمیت 20-25 افراد پر قتل کی کوشش، گاڑی میں توڑ پھوڑ اور بدسلوکی کا الزام لگایا گیا ہے۔ پولیس نے فوری طور پر ایف آئی آر درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی۔ حملے میں مولانا کی گاڑی کو نقصان پہنچا تاہم وہ محفوظ رہے۔
