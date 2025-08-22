لکھنؤ: اترپردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں رشتوں کو شرمسار کر دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں ایک سوتیلا باپ اپنی دو نابالغ بیٹیوں کا مسلسل جنسی استحصال کر رہا تھا۔ بیٹیوں نے اس گھناؤنے فعل کے خلاف احتجاج کیا اور ماں سے شکایت کی تو ماں نے دونوں کو بری طرح مارا۔ اس کے بعد متاثرہ بہنوں نے 1090 پر کال کر کے اپنا حال بیان کیا۔ جس کے بعد پولیس نے موقعے پر پہنچ کر ملزم سوتیلے باپ کو حراست میں لے لیا۔ ماں موقعے سے فرار ہو گئی۔ پولیس مزید کارروائی میں مصروف ہے۔
عرصہ دراز سے استحصال کر رہا تھا
بتایا جا رہا ہے کہ گومتی نگر علاقے کی دو متاثرہ بہنوں نے پولیس کو کال کرکے بتایا کہ ان کا سوتیلا باپ طویل عرصے سے ان کا جنسی استحصال کر رہا ہے۔ ان کی ماں جیسے ہی گھر سے باہر جاتی تھی، وہ ان دونوں کے ساتھ گندی حرکتیں کرتا تھا۔ متاثرہ لڑکیوں نے ہمت کی اور اپنی ماں سے شکایت کی لیکن ماں نے ان کی بات سننے کے بجائے الٹا انہیں کو ڈانٹ مار کر خاموش کرا دیا۔
بیوی کی شہ ملنے پر باپ نے بیٹیوں کی عصمت دری کی
ماں کی شہ ملنے سے ملزم باپ کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے دونوں بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بیٹیوں نے اپنی ماں کو دوبارہ اس بارے میں بتایا تو ماں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں بری طرح مارا۔ جب ماں نے ساتھ نہ دیا تو دونوں بہنوں نے پولیس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور 1090 پر کال کر کے سارا واقعہ سنایا۔
سوتیلے باپ پر بیٹیوں کے حقیقی باپ کو قتل کرنے کا الزام تھا
اس کے ساتھ ہی پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران ایک اور چونکا دینے والی بات سامنے آئی ہے۔ تقریباً پانچ سال قبل ان دونوں بہنوں کے حقیقی باپ کو قتل کر دیا گیا تھا جس میں یہ سوتیلا باپ بھی ملزم تھا۔ تاہم بعد میں عدالت نے اسے بری کر دیا۔ بری ہونے کے بعد اس نے متاثرہ لڑکیوں کی ماں سے شادی کر لی اور ان کے ساتھ رہنے لگا۔
علاقے کے مکینوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزم ہر روز اپنی بیوی کے ساتھ شراب پیتا تھا اور شراب کے نشے میں دونوں بیٹیوں کے ساتھ فحش حرکتیں کرتا تھا۔ پولیس ملزم سوتیلے باپ سے پوچھ گچھ کر رہی ہے اور مفرور ماں کی تلاش شروع کر دی ہے۔
گومتی نگر کے انسپکٹر برجیش سنگھ نے کہا کہ معاملے کی ہر پہلو سے اچھی طرح سے جانچ کی جا رہی ہے اور اس کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔
