چینئی : اینور تھرمل پاور سائٹ پر اسٹیل آرچ گرنے سے 9 مزدور ہلاک
چنئی کے اینور تھرمل پاور پروجیکٹ میں اسٹیل آرچ گرنے سے نو مزدوروں ہلاک جبکہ دیگر متعدد زخمی ہو گئے،اس سلسلہ میں تحقیقات جاری ہیں۔
چینئی : چینئی کے اینور تھرمل پاور پلانٹ کی تعمیراتی سائٹ پر ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ ایک اسٹیل کی کمان گرنے سے نو مزدور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ المناک واقعہ منگل کے روز پیش آیا۔
یہ مزدور آسام اور آس پاس کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ڈاکٹر جے رادھا کرشنن، چیئرمین ٹی اے این جی ای ڈی سی او کے مطابق، نو مزدوروں کی موت کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے۔
زخمیوں کو فوری طور پر شمالی چنئی کے اسٹینلے گورنمنٹ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بی ایچ ای ایل کے حکام بھی جائے حادثہ پر موجود تھے۔
پولیس حکام نے بتایا کہ حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ایک مزدور کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اواڈی پولیس کمشنریٹ نے مزید بتایا کہ دس سے زائد افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔
امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور حکام گہرائی سے چھان بین کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان کیا۔
زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ یہ امداد پی ایم این آر ایف سے دی جائے گی۔ وزیراعظم نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔