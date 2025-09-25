پاکستانی خاتون شمائلہ خان کی گرفتاری پر روک، وہ بریلی میں بطور ٹیچر تعینات تھی: پوری کہانی جانیں
شمائلہ خان 2015 سے بریلی کے ایک پرائمری اسکول میں پڑھا رہی تھیں۔
Published : September 25, 2025 at 11:34 PM IST
پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے ہندوستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانی شہری شمائلہ خان کی گرفتاری پر روک لگا دی ہے۔ جسٹس سدھارتھ ورما اور جسٹس عبدالشاہد کی ڈویژن بنچ نے شمائلہ خان کی درخواست پر سماعت کے بعد یہ حکم جاری کیا۔
شمائلہ خان، جو 2015 سے بریلی کے ایک پرائمری اسکول میں پڑھا رہی ہیں، نے جنوری میں ان کے خلاف درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کیس میں شمائلہ خان پر پاکستانی شہری ہونے اور غیر قانونی طور پر بھارت میں رہائش پذیر ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ وہ بریلی کے فتح گنج بلاک کے مادھو پور گاؤں کے ایک پرائمری اسکول میں اسسٹنٹ ٹیچر کے طور پر بھی فرضی رہائشی سرٹیفکیٹ استعمال کر رہی ہے۔
درخواست گزار نے دلیل دی کہ وہ پہلے ہی اپنے رہائشی سرٹیفکیٹ کی منسوخی کے خلاف درخواست دائر کر چکی ہے جس کی سماعت ہو چکی ہے۔ ڈویژن بنچ نے ہدایت کی کہ اس معاملے کو متعلقہ درخواست کے ساتھ سماعت کے لیے پیش کیا جائے۔ عدالت نے درخواست گزار کی گرفتاری پر اگلی سماعت تک روک لگا دی۔ عدالت نے اگلی سماعت کے لیے 7 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔
یہ معاملہ سامنے آیا:
پاکستان کی ایک خاتون اتر پردیش کے بریلی ضلع میں سرکاری ٹیچر بن گئی۔ اس نے 2015 میں جعلی سرٹیفکیٹس کے ذریعے اسسٹنٹ ٹیچر کی نوکری حاصل کی تھی۔ جب تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تو ڈسٹرکٹ بیسک ایجوکیشن آفیسر نے اسے نو سال بعد اکتوبر 2024 میں معطل کر دیا۔ اس معاملے میں خاتون کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ فتح گنج ویسٹ کے بلاک ایجوکیشن آفیسر نے برطرف اسسٹنٹ ٹیچر شمائلہ خان کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی۔
