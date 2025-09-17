ایس پی لیڈر اعظم خان کو راحت، توہین عدالت کیس میں بری، پانچ سال پرانا تھا مقدمہ
عدالت نے کہا کہ توہین عدالت کے الزام میں شواہد کافی نہیں ہیں۔
Published : September 17, 2025 at 7:59 AM IST
مرادآباد/الہٰ آباد: سماج وادی پارٹی کے رہنما اور سابق کابینی وزیر اعظم خان کو مرادآباد کی ACJM-1 ایم پی-ایم ایل اے کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت نے انہیں 2020 میں درج توہین عدالت کیس میں بری کر دیا ہے، ساتھ ہی یتیم خانہ کیس میں اعظم خان کی درخواست کی سماعت 9 اکتوبر کو ہوگی۔
یہ کیس 2008 میں تھانہ چھجلت سے متعلق روڈ جام کے ایک پرانے واقعے سے متعلق تھا، جس میں عدالتی تاریخوں پر پیش نہ ہونے پر کارروائی شروع کی گئی تھی۔ رام پور گنج تھانے کے ایس ایچ او رام ویر سنگھ نے 2020 میں 174 اے کے تحت توہین عدالت کا مقدمہ درج کیا تھا، جس میں پولیس نے چارج شیٹ داخل کی تھی۔ اصل کیس میں اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے جس میں عبداللہ اعظم اپنی قانون ساز نشست سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اصل کیس میں سزا کے خلاف اعظم خان کی درخواست ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔
سماج وادی لیڈر کو توہین عدالت کے مقدمے کا سامنا
اعظم خان کو توہین عدالت کے مقدمے کا سامنا تھا کیونکہ وہ متعدد بار مقررہ تاریخوں پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اس معاملے میں منگل کو مراد آباد کے ایم پی-ایم ایل اے کورٹ اے سی جے ایم فرسٹ نے سماعت مکمل کی اور اب انہیں بری کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ توہین عدالت کے الزام میں خاطر خواہ ثبوت نہیں ملے۔
اعظم خان کے وکیل شاہنواز سبطین نقوی نے کہا کہ یہ 2008 کے کیس سے متعلق تھا، جس میں اعظم خان کو مفرور سمجھتے ہوئے 2020 میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں ان کا این بی ڈبلیو بھی جاری کیا گیا تھا۔ اس کیس میں انہیں باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اس کیس میں استغاثہ کی جانب سے 7 اور دفاع کی جانب سے ایک گواہ پیش کیا گیا جس میں مقدمے کی سماعت کے بعد فیصلہ آ گیا ہے اور اعظم خان کو بری کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ اعظم خان کے لیے ایک بڑی راحت ہے، کیونکہ ان کے خلاف چل رہے بہت سے مقدمات میں سے ایک کیس کم ہوا ہے، جو ان کے لیے راحت کی بات ہے۔
یتیم خانہ کیس میں اعظم خان کی درخواست پر 9 اکتوبر کو سماعت
الہٰ آباد ہائی کورٹ نے 2016 کے یتیم خانہ بے دخلی کیس میں ایس پی لیڈر محمد اعظم خان کی عرضی پر سماعت کے لیے 9 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ یہ حکم جسٹس سمیر جین نے سننے کے بعد دیا، سینئر وکیل ایس ایف اے نقوی، شریک ملزمین کی جانب سے ایڈووکیٹ سید احمد فیضان، سینئر ایڈووکیٹ این آئی جعفری، ایڈووکیٹ شواہل اور شواہد کی جانب سے وکیل استغاثہ شامل تھے۔ خان اور ان کے ساتھی وریندر گوئل درخواست میں ٹرائل کورٹ کے 30 مئی کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے۔
اس حکم میں استغاثہ کے گواہوں، خاص طور پر سنی سنٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین ظفر احمد فاروقی کو دوبارہ طلب کرنے اور واقعہ کی ویڈیو گرافی کو ریکارڈ پر لانے کی مانگ کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو گرافی سے جائے وقوعہ پر ان کی عدم موجودگی ثابت ہو سکتی ہے اور یہ ثبوت منصفانہ ٹرائل کے حق کے لیے ضروری ہیں۔ یہ کیس 2019 میں رام پور کے کوتوالی پولیس اسٹیشن میں درج 12 ایف آئی آر پر مبنی ہے۔