حیوان بن گیا گیا بیٹا، بے روزگار بیٹے نے لے لی ماں کی جان، وجہ حیران کر دینے والی ہے
بے روزگار بیٹا ماں سے اکثر خرچ کے لئے پیسہ مانگتا تھا لیکن ایک دن پیسوں کے سبب تنازعہ بڑھ گیا-
Published : October 6, 2025 at 5:50 PM IST
پروداتور(آندھرا پردیش): آندھرا پردیش کے کڑپہ ضلع میں ایک حیرت انگیز معاملہ سامنے آیا جہاں بیٹے نے ہی اپنی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اتوار کے روز بیٹے نے مبینہ طور پر اپنی ماں کو چاقو مار کر ہلاک کردیا۔ واقعہ ماں بیٹے کے درمیان مالی تنازعہ کے دوران پیش آیا۔ پولیس نے مبینہ طور پر ملزم یشونت کمار ریڈی کے خلاف مقدمہ درج کرکے اسے گرفتار کرلیا ہے۔
ایک پولیس افسر نے بتایا کہ 23 سالہ یشونت کمار ریڈی بے روزگار تھا اور اپنی ماں سے رقم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ واقعہ ملزم کے والد کے سامنے پیش آیا۔ یشونت کی 52 سالہ ماں اپپالورو لکشمی دیوی اسکول ٹیچر تھیں۔ملزم نے اپنی ماں پر اس وقت حملہ کیا جب انہوں نے بیٹے کو رقم دینے سے انکار کر دیا۔
پولیس نے مزید بتایا کہ متوفی لکشمی دیوی اپنے شوہر وجے بھاسکر ریڈی اور ان کے اکلوتے بیٹے یشونت کے ساتھ سریرام نگر میں رہتی تھی۔ یشونت نے تین سال قبل چنئی سے بی ٹیک مکمل کیا تھا اور وہ نوکری کی تلاش میں حیدرآباد میں مقیم تھا۔ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے یشونت اکثر اپنی ماں سے پیسے مانگتا تھا۔ بے روزگاری اور مالی تنگدستی سے پریشان ملزم کا اپنی والدہ سے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔
پولیس نے یہ بھی بتایا کہ ملزم کی ماں اسے ہر ماہ رقم بھیجتی تھی جس میں اس کے گھر کے کرایے کے لیے 10,000 روپے بھی شامل تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق، یشونت نے حال ہی میں اپنی ماں کو فون کیا اور مزید 3000 روپے کا مطالبہ کیا، جو اس نے بھیج دیا۔ اس کے بعد، اس نے مزید 10،000 روپے کا مطالبہ کیا، جس سے اس نے انکار کر دیا۔ اس انکار سے ناراض ہو کر یشونت اتوار کی صبح کسی کو بتائے بغیر حیدرآباد سے پروداتور پہنچا اور اپنی ماں سے بحث کرنے لگا۔
اطلاعات کے مطابق جھگڑے کے دوران یشونت نے اپنی ماں پر چاقو سے حملہ کیا اور اپنے والد وجے بھاسکر کو بیڈ روم سے باہر دھکیل دیا۔ لکشمی دیوی کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مبینہ طور پر ملزم اس کی لاش کو برآمدے میں گھسیٹ کر لے گیا اور ٹیلی ویژن دیکھنے بیٹھ گیا۔ لکشمی دیوی کی چیخیں سن کر پڑوسی گھبرا گئے اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ سی آئی وینوگوپال نے تصدیق کی کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔