سرکاری نوکری کے لالچ میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، پولیس نے کیا گرفتار - SON MURDERS FATHER

ہمدردی کی بنیاد پر سرکاری نوکری پانے کے لیے لالچی بیٹے نے باپ کو پتھر سے کچل کر قتل کر دیا۔

son murders father with rock believing he would get job on compassionate grounds Urdu News
بیٹے نے باپ کا قتل کیا (ETV Bharat علامتی تصویر)
Published : September 4, 2025 at 3:42 PM IST

کوڈومورو، آندھرا پردیش: ریاست آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں ایک وحشی بیٹے نے اپنے باپ کا بے دردی سے قتل کردیا۔ قتل کا یہ معاملہ بدھ کو ضلع کے کوڈومورو منڈل کے پلکرتی گاؤں میں پیش آیا۔ پولیس نے قتل کیس میں ملزم بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس شخص پر سرکاری نوکری کے لالچ میں اپنے والد کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس کا باپ مر گیا تو اسے سرکاری نوکری مل جائے گی۔

پولیس سب انسپکٹر ڈی وائی سوامی اور مقامی لوگوں کے مطابق متاثرہ 57 سالہ رامچاری امیگنور ڈپو میں آر ٹی سی بس ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی ویروپکشما، بیٹے ویرسائی اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بیٹا میڈیکل اسٹور میں کام کرتا ہے۔

یہ جان کر ویرسائی کے ذہن میں خطرناک خیال آیا

حال ہی میں گاؤں کے ایک سرکاری ملازم کی بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ان کے بیٹے کو ہمدردی کی بنیاد پر نوکری مل گئی۔ یہ جان کر ویرسائی کے ذہن میں ایک خطرناک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کا باپ مر جائے تو اسے بھی سرکاری نوکری مل سکتی ہے۔

لاش کے پاؤں پکڑ کر اداس ہونے کا ڈرامہ

بدھ کی رات جب گھر پر کوئی نہیں تھا، بیٹے ویرسائی نے اپنے سوئے ہوئے باپ پر پتھر سے حملہ کیا۔ اس حملے میں والد رامچاری کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جرم کرنے کے بعد ویرسائی قانون کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے والد کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ باپ کی لاش کے پاؤں پکڑ کر اداس ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا۔

ملزم بیٹا ویرسائی گرفتار

شور سن کر پڑوسی گھر پہنچ گئے اور 108 ایمرجنسی سروس کو اطلاع دی۔ وہاں پہونچنے والے طبی عملے نے تصدیق کی کہ رامچاری کی موت ہوچکی ہے۔ سی آئی تبریز اور ایس آئی سوامی کی قیادت میں پولیس ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ پولیس نے پوچھ گچھ کے بعد ملزم بیٹے ویرسائی کو گرفتار کرلیا۔

اس لرزہ خیز واقعے نے گاؤں والوں کو چونکا دیا ہے۔ وہ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک خودغرض بیٹے نے سرکاری نوکری کے لالچ میں اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش کر رہی ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

