فیروز آباد: اترپردیش کے فیروز آباد ضلع میں بیمہ کی رقم ہڑپ کرنے کے لیے بیٹے نے اپنے ہی باپ کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ایس پی دیہات تریگن بسین نے بتایا کہ 14 اگست کی رات ایک بزرگ کا سوتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے سات دن بعد جمعرات کو معاملے کا انکشاف کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
ابتدا میں نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج
یہ معاملہ ضلع فیروز آباد کے علاقہ تھانہ اراؤں کے گاؤں ٹوڈر پور بوتھری کا ہے۔ 15 اگست کی صبح 55 سالہ ایشور دیال کی لاش گھر سے ملی۔ انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔
پہلے ان کا گلا گھونٹ دیا گیا اور پھر چاقو سے وار کیا گیا۔ اس معاملے میں ایشور دیال کی بیوی جمنا دیوی نے نامعلوم بدمعاشوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرایا۔
بیٹا ڈوری لال مسلسل اپنا بیان بدل رہا تھا
جب پولیس نے کیس کی تفتیش کی تو ایشور دیال کا بیٹا ڈوری لال بار بار اپنا بیان بدل رہا تھا۔ اس وجہ سے پولس کو اس پر شک ہو گیا۔ پولیس نے اسے حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی تو اس نے اپنے اعتراف جرم کر لیا۔ ایس پی دیہات تریگن بسین نے بتایا کہ ڈوری لال نے اپنے باپ ایشور دیال کے خلاف سنہ 2006 میں مقدمہ درج کیا تھا، جس کا فیصلہ آنے والا تھا۔
انشورنس کلیم کے لیے ایجنٹ سے رابطہ کیا
مقدمہ لڑنے کے لیے ایشور دیال کو رقم کی ضرورت تھی۔ اس کے بیٹے کو شبہ تھا کہ وہ شاید آبائی زمین بیچ دے گا۔ اس کے علاوہ اس کے باپ نے پانچ لاکھ روپے کا انشورنس بھی کروا رکھا تھا۔
ایشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے اس نے پہلے اپنے والد کا پلاسٹک کی رسی سے گلا دبا کر قتل کیا۔ پھر اسے تیز دھار ہتھیار سے قتل کر دیا۔ انسپکٹر رشی کمار نے بتایا کہ ملزم ڈوریلال نے اپنے باپ کے قتل کے بعد انشورنس کلیم کرنے کے لیے ایجنٹ سے بھی رابطہ کیا تھا۔
