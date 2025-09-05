کانپور، اتر پردیش: رائے پوروا تھانہ علاقہ میں ایک نوجوان نے خودکشی کرلی۔ نوجوان اپنے والد کی موت کے بعد سے ڈپریشن میں تھا۔ خودکشی کرنے سے پہلے نوجوان نے اپنے سوشل میڈیا پر 'مس یو پاپا' کا اسٹیٹس ڈالا تھا۔ جمعرات کی صبح جب نوجوان کا چھوٹا بھائی کمرے میں پہنچا تو واقعہ سامنے آیا۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر پہنچ کر فرانزک ٹیم کی مدد سے شواہد اکٹھے کئے۔
پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ کیس کی تفتیش جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان اپنے والد سے بہت پیار کرتا تھا۔ تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل ان کے والد کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ لی گئی تصویر پر 'مس یو پاپا' لکھ کر اسٹیٹس لگاتے تھے۔
20 جولائی کو والد کا انتقال: بھنا پوروا کے رہنے والے راجکمار کی موت 20 جولائی کو منہ میں کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ سچن (23) اپنے والد کی موت کے بعد سے ڈپریشن میں تھا۔ سچن مستری کا کام کرتے تھے۔ اپنے والد کی موت کے بعد، سچن اپنے بڑے بھائی سوربھ، چھوٹے بھائی سوجل اور ماں ریتا کے ساتھ رہتے تھے۔ بدھ کی رات کھانا کھانے کے بعد گھر کے تمام افراد پہلی منزل پر واقع کمرے میں سونے چلے گئے۔
والد کی تصویر کمرے میں رکھی تھی: سچن یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ گراؤنڈ فلور کے کمرے میں سوئیں گے۔ جمعرات کی صبح جب چھوٹا بھائی سجل سچن کے کمرے میں پہنچا تو وہ حالت دیکھ کر رونے لگا۔ شور سن کر اہل خانہ بھی موقع پر پہنچ گئے اور اسے ہسپتال لے گئے۔ جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس کمرے میں اس نے خودکشی کی تھی اس میں والد کی تصویر بھی رکھی تھی۔
وہ اپنے والد کی موت کے بعد سے ڈپریشن میں تھا: رائے پوروا پولیس اسٹیشن انچارج وجے کمار سروج نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ فرانزک ٹیم کی مدد سے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ نوجوان اپنے والد کی موت کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کرلی۔ فی الحال معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔