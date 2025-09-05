ETV Bharat / state

اسٹیٹس پر 'مس یو پاپا' لکھ کر بیٹے نے کی خودکشی، کانپور میں کمرے سے باپ کی تصویر ملی، اہل خانہ نے کہا- ڈپریشن میں تھا - YOUTH COMMITTED SUICIDE IN KANPUR

ڈیڑھ ماہ قبل والد کینسر کے باعث انتقال کرگئے۔ جس سے نوجوان پریشان ہوگیا۔ وہ اکثر اپنے سٹیٹس پر اپنے والد کی تصویر لگاتا تھا۔

son commits suicide due to depression due to fathers death in kanpur uttar pradesh Urdu News
نوجوان نے خودکشی کرلی (Photo Credit; Social Media cell)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2025 at 8:21 AM IST

3 Min Read

کانپور، اتر پردیش: رائے پوروا تھانہ علاقہ میں ایک نوجوان نے خودکشی کرلی۔ نوجوان اپنے والد کی موت کے بعد سے ڈپریشن میں تھا۔ خودکشی کرنے سے پہلے نوجوان نے اپنے سوشل میڈیا پر 'مس یو پاپا' کا اسٹیٹس ڈالا تھا۔ جمعرات کی صبح جب نوجوان کا چھوٹا بھائی کمرے میں پہنچا تو واقعہ سامنے آیا۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر پہنچ کر فرانزک ٹیم کی مدد سے شواہد اکٹھے کئے۔

پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ کیس کی تفتیش جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان اپنے والد سے بہت پیار کرتا تھا۔ تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل ان کے والد کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ لی گئی تصویر پر 'مس یو پاپا' لکھ کر اسٹیٹس لگاتے تھے۔

20 جولائی کو والد کا انتقال: بھنا پوروا کے رہنے والے راجکمار کی موت 20 جولائی کو منہ میں کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ سچن (23) اپنے والد کی موت کے بعد سے ڈپریشن میں تھا۔ سچن مستری کا کام کرتے تھے۔ اپنے والد کی موت کے بعد، سچن اپنے بڑے بھائی سوربھ، چھوٹے بھائی سوجل اور ماں ریتا کے ساتھ رہتے تھے۔ بدھ کی رات کھانا کھانے کے بعد گھر کے تمام افراد پہلی منزل پر واقع کمرے میں سونے چلے گئے۔

والد کی تصویر کمرے میں رکھی تھی: سچن یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ گراؤنڈ فلور کے کمرے میں سوئیں گے۔ جمعرات کی صبح جب چھوٹا بھائی سجل سچن کے کمرے میں پہنچا تو وہ حالت دیکھ کر رونے لگا۔ شور سن کر اہل خانہ بھی موقع پر پہنچ گئے اور اسے ہسپتال لے گئے۔ جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس کمرے میں اس نے خودکشی کی تھی اس میں والد کی تصویر بھی رکھی تھی۔

وہ اپنے والد کی موت کے بعد سے ڈپریشن میں تھا: رائے پوروا پولیس اسٹیشن انچارج وجے کمار سروج نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ فرانزک ٹیم کی مدد سے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ نوجوان اپنے والد کی موت کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کرلی۔ فی الحال معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔

کانپور، اتر پردیش: رائے پوروا تھانہ علاقہ میں ایک نوجوان نے خودکشی کرلی۔ نوجوان اپنے والد کی موت کے بعد سے ڈپریشن میں تھا۔ خودکشی کرنے سے پہلے نوجوان نے اپنے سوشل میڈیا پر 'مس یو پاپا' کا اسٹیٹس ڈالا تھا۔ جمعرات کی صبح جب نوجوان کا چھوٹا بھائی کمرے میں پہنچا تو واقعہ سامنے آیا۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر پہنچ کر فرانزک ٹیم کی مدد سے شواہد اکٹھے کئے۔

پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ کیس کی تفتیش جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان اپنے والد سے بہت پیار کرتا تھا۔ تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل ان کے والد کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ لی گئی تصویر پر 'مس یو پاپا' لکھ کر اسٹیٹس لگاتے تھے۔

20 جولائی کو والد کا انتقال: بھنا پوروا کے رہنے والے راجکمار کی موت 20 جولائی کو منہ میں کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ سچن (23) اپنے والد کی موت کے بعد سے ڈپریشن میں تھا۔ سچن مستری کا کام کرتے تھے۔ اپنے والد کی موت کے بعد، سچن اپنے بڑے بھائی سوربھ، چھوٹے بھائی سوجل اور ماں ریتا کے ساتھ رہتے تھے۔ بدھ کی رات کھانا کھانے کے بعد گھر کے تمام افراد پہلی منزل پر واقع کمرے میں سونے چلے گئے۔

والد کی تصویر کمرے میں رکھی تھی: سچن یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ گراؤنڈ فلور کے کمرے میں سوئیں گے۔ جمعرات کی صبح جب چھوٹا بھائی سجل سچن کے کمرے میں پہنچا تو وہ حالت دیکھ کر رونے لگا۔ شور سن کر اہل خانہ بھی موقع پر پہنچ گئے اور اسے ہسپتال لے گئے۔ جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس کمرے میں اس نے خودکشی کی تھی اس میں والد کی تصویر بھی رکھی تھی۔

وہ اپنے والد کی موت کے بعد سے ڈپریشن میں تھا: رائے پوروا پولیس اسٹیشن انچارج وجے کمار سروج نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ فرانزک ٹیم کی مدد سے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ نوجوان اپنے والد کی موت کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کرلی۔ فی الحال معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

KANPUR YOUTH COMMITTED SUICIDECOMMITS SUICIDE DUE TO DEPRESSIONYOUTH COMMITS SUICIDE IN KANPURCOMMITS SUICID BY YOUTH IN KANPURYOUTH COMMITTED SUICIDE IN KANPUR

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.