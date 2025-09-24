سہراب الدین شیخ انکاونٹر: سی بی آئی عدالت کے فیصلہ کو ممبئی ہائیکورٹ میں چیلنج کیا گیا
ایک دہائی پرانے انکاؤنٹر کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ معاملہ کو ممبئی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔
September 24, 2025
ممبئی : سہراب الدین شیخ کے بھائی رباب الدین شیخ نے 2018 کے سی بی آئی عدالت کے فیصلے کو ممبئی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ یہ کیس گجرات پولیس کے مبینہ جعلی انکاؤنٹر سے متعلق ہے۔ رباب الدین شیخ نے اس فیصلے پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔
چیف جسٹس چندر شیکھر اور جسٹس گوتم اکھنڈ کی بنچ نے بدھ کو اس درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے درخواست گزار سے تاخیر سے اپیل کرنے کی وجہ پوچھی۔ عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ مہاراشٹر حکومت کو فریق کیوں بنایا گیا، جبکہ کیس سی بی آئی کے خلاف تھا۔ اس معاملے پر دو ہفتوں میں جواب طلب کیا گیا ہے۔
سی بی آئی عدالت نے 2018 میں سہراب الدین، کوثر بی اور تلسی رام پرجاپتی کے قتل کے 22 ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ ملزمان نے اپنی سرکاری ڈیوٹی کے دوران یہ جرم کیا۔ عدالت نے CrPC کی دفعہ 197 کا حوالہ دیا، جو سرکاری ملازمین کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تلسی رام پرجاپتی کے مبینہ جعلی انکاؤنٹر میں بھی ملزمان کو بری کیا گیا تھا۔
سی بی آئی کے خصوصی جج ایس جے شرما نے کہا تھا کہ استغاثہ سازش ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے شیخ خاندان سے معافی مانگی اور اسے اپنے کیریئر کا آخری فیصلہ قرار دیا۔ سی بی آئی نے بھی تسلیم کیا کہ تحقیقات میں کئی خامیاں تھیں۔ گواہوں کے بیانات واقعے کے 12 سال بعد ریکارڈ کیے گئے تھے۔ رباب الدین شیخ اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھے اور انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی ہے۔