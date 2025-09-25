گاندھی نگر تشدد میں 60 افراد گرفتار، پولیس کی بھاری جمیعت تعینات، حالات پرامن
گجرات کے گاندھی نگر میں ایک معمولی پوسٹ نے بڑے تصادم کی شکل اختیار کر لی اور دو گروہوں میں شدید تصادم ہوگیا۔
گاندھی نگر : گجرات کے گاندھی نگر کے بہیال گاؤں میں گربا تقریبات کے دوران دو گروہوں میں شدید تصادم ہوا۔ یہ واقعہ بدھ کی رات پیش آیا، جس میں پتھراؤ، توڑ پھوڑ اور آتش زنی کے واقعات ہوئے۔ اس تصادم کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ خوش قسمتی سے، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
تصادم کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا پر پیغمبر محمد ﷺ سے متعلق ایک پوسٹ تھی۔ کچھ گاؤں والوں نے یہ پوسٹ شیئر کی، جس کے جواب میں ہندو نوجوانوں نے جوابی پوسٹس کیں۔ ان جوابی پوسٹس میں مبینہ طور پر پیغمبر اسلام ﷺ کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس بھی شامل تھے۔ اسی بات پر دونوں گروہوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی اور پھر تصادم ہوا۔
پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 60 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر پتھراؤ، توڑ پھوڑ اور آتش زنی کے الزامات ہیں۔ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے اسپیشل ریزرو پولیس فورس کی دو کمپنیاں اور 200 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ بہیال گاؤں میں تلاشی اور گشت جاری ہے۔
ڈی ایچ ایم کے اے ایس پی آیوش جین نے تصادم کی تصدیق کی ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ مقامی رہائشیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور امن و امان برقرار رکھیں۔ صورتحال اب مکمل طور پر قابو میں ہے۔