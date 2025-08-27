رودرپریاگ: اتراکھنڈ میں کیدارناتھ مندر کے اوپر چوراباری جھیل کے قریب سے ملنے والے نر کنکال نے ہلچل مچا دی ہے۔ کنکال کے قریب سے ایک کالج کی شناخت ملی ہے جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ لاش اسی نوجوان کی ہے۔ کنکال ملنے کے بعد اسے مزید کارروائی کے لیے ضلع اسپتال رودرپریاگ بھیج دیا گیا ہے اور کالج آئی ڈی کی بنیاد پر لواحقین سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔
منگل کو کیدارناتھ مندر سے 3 کلومیٹر اوپر چوراباری جھیل، جسے گاندھی سروور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے قریب ایک نر کنکال ملنے کی اطلاع ملی تھی۔ چوراباری جھیل سطح سمندر سے تقریباً 12,800 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جسے 2013 کے کیدارناتھ آفت کا ذمہ دار بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس آفت کے بعد سے سیاح اس جگہ کا رخ کر رہے ہیں۔ بعض اوقات سیاحوں کو بھی یہاں پھنسنے کے بعد بچا لیا جاتا ہے۔ بابا کیدارناتھ کے دروازے کھلنے کے بعد سیاح اکثر اس جگہ کا رخ کرتے ہیں جب کہ انتظامیہ نے یہاں نقل و حرکت پر پابندی لگا دی ہے۔
چوراباری جھیل کے قریب انسانی کنکال ملنے کی اطلاع ملتے ہی سیکٹر آفیسر کیدارناتھ، پولیس اور وائی ایم ایف کے اہلکار موقع پر پہنچے اور کنکال کو ایک تھیلے میں ڈال کر نیچے لایا، جس کے بعد ضروری کارروائی کے لیے اسے ضلع اسپتال رودرپریاگ بھیجا گیا۔
مقامی نوجوانوں نے پولیس کو اطلاع دی: پولیس سپرنٹنڈنٹ اکشے پرہلاد کونڈے نے بتایا کہ کیدارناتھ دھام میں کاروبار کرنے والے کچھ مقامی نوجوان اپنے فارغ وقت میں کیدارناتھ مندر کے پیچھے چوراباری گلیشیئر علاقے میں سیر کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس علاقے میں پتھروں کے درمیان ایک انسانی کنکال دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اطلاع مقامی پولیس اور انتظامیہ کو دی گئی۔ اطلاع ملنے پر کیدارناتھ چوکی سے ضروری پولس فورس اور کیدارناتھ میں تعینات انتظامیہ ٹیم کے ارکان یاترا مینجمنٹ فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ کنکال کے قریب سے ایک بیگ میں موبائل فون اور شناختی کارڈ برآمد ہوا۔ پولیس اور وائی ایم ایف کی ٹیم نے ضابطے کے مطابق برآمد شدہ کنکال کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے کیدارناتھ لایا۔
لاپتہ شخص کی رپورٹ 31 اگست 2024 کو درج کی گئی تھی: انسپکٹر یاترا کیدارناتھ راجیو چوہان نے کہا کہ کنکال/ لاش سے برآمد ہونے والی شناخت کی بنیاد پر تلنگانہ پولیس اور رشتہ داروں سے اس شخص کے پتہ اور تفصیلات کی بنیاد پر رابطہ کیا گیا ہے۔ لواحقین اور متعلقہ ضلع کی پولیس نے بتایا کہ اس شخص کی گمشدگی کا مقدمہ گزشتہ سال 31 اگست کو درج کیا گیا تھا۔
30 اگست 2024 کو آخری بات ہوئی: رشتہ داروں کی طرف سے قریبی پولیس اسٹیشن میں درج گمشدہ شخص کی تفصیلات کے مطابق، انہوں نے (رشتہ داروں) نے آخری بار 30 اگست 2024 کو اس سے رابطہ کیا اور رشتہ داروں کو بتایا گیا کہ وہ اتراکھنڈ میں ہیں۔ جبکہ اس نے بتایا تھا کہ وہ گھر سے دہلی جا رہے ہیں۔ اس شخص کی شناخت نومولا روشانتھ ولد نومولا گنیش ساکن راجیشوراپیٹ گاؤں، ابراہیم پٹنم منڈل، ضلع جگتیال، ریاست تلنگانہ کے طور پر کی گئی ہے۔ برآمد شدہ انسانی جسم/کنکال کو ضلع اسپتال رودرپریاگ بھیج دیا گیا ہے۔ لواحقین اور متعلقہ علاقے کی پولیس کی آمد کے بعد لاش/کنکال حوالے کرنے کے لیے کارروائی کی جائے گی۔