گجرات کے پنچ محل میں کارگو روپ وے ٹرالی گرنے سے چھ افراد ہلاک، مہلوکین میں دو کشمیری شامل

Published : September 6, 2025 at 9:31 PM IST
پنچ محل: ایک المناک واقعہ میں، ہفتہ کی دوپہر گجرات کے پنچ محل ضلع میں پاوا گڑھ پہاڑی پر شکتی پیٹھ کے مقام پر ایک کارگو روپ وے ٹرالی کے گرنے سے چھ افراد ہلاک ہو گئے۔
کارگو روپ وے ٹرالی، جو تعمیراتی سامان پہاڑی پر لے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، تاریں ٹوٹنے کے بعد گر گئی۔ سامان کا روپ وے بنیادی طور پر مندر کے ٹرسٹ، ملازمین اور خصوصی مہمانوں کے ذریعہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق جب ٹاور فنی خرابی کی وجہ سے گرا تو کچھ ملازمین روپ وے میں موجود تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ مرنے والوں میں دو آپریٹر، اتنے ہی ملازمین اور دو دیگر شامل ہیں۔
#WATCH | Panchmahal, Gujarat | Six people died after a trolley carrying construction material for the ropeway in Pavagadh broke down— ANI (@ANI) September 6, 2025
(Visuals from the spot) pic.twitter.com/Jatv4IwLdy
حکام نے بتایا کہ لاشوں کو حلول کے ضلعی اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حلول شہر میں گنیش وسرجن جلوس جاری تھا۔ پاوا گڑھ ایک مقبول مقام ہے اور پورے گجرات سے عقیدت مند یہاں آتے ہیں۔ مندر تقریباً 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، جہاں زائرین یا تو تقریباً 2,000 سیڑھیاں چڑھنے کا انتخاب کرتے ہیں یا چوٹی تک پہنچنے کے لیے کیبل کاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ تاہم، لوگوں کے استعمال کے لیے روپ وے کو خراب موسم کی وجہ سے صبح سے ہی بند کر دیا گیا تھا۔
پنچ محل کے کلکٹر اجے دہیا نے کہا کہ حادثے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ پنچ محل کے ایس پی ہریش ددھات نے بتایا کہ پاوا گڑھ میں مندر کی تزئین و آرائش کے لیے سامان لے جانے والا روپ وے ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے اس میں سوار چھ افراد کی المناک موت ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں دو کا تعلق جموں و کشمیر سے، ایک کا راجستھان اور تین کا گجرات سے ہے۔
ایس پی نے کہا کہ متوفی کے اہل خانہ سے رابطہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔